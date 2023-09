Le roadshow SolarEdge reprend : prÃªt.e Ã  transformer l’essai ?

Pour cette rentrée placée sous le signe du ballon ovale, SolarEdge propose un Roadshow SolarEdge inédit sur le thème du rugby, au cours duquel la marque partagera avec les professionnels du solaire les clés pour booster leur activité PV : actualités du marché, zoom sur les solutions de stockage et backup SolarEdge Home, focus sur la sécurité du PV, introduction au marché de l’Agri-PV et des ombrières, et bien plus… En participant au #ChallengeSolarEdge, il sera possible de gagner un polo signé par un joueur du XV de France. Ce n’est pas tout : à l’issue du Roadshow, l’équipe de SolarEdge proposera de visionner le match de la Coupe du Monde de Rugby du jour ensemble, dans une ambiance conviviale et sportive.

RDV au Roadshow SolarEdge 2023:

Clermont-Ferrand – jeudi 14 septembre à 16h30

– jeudi 14 septembre à 16h30 Montpellier - mercredi 20 septembre à 13h30

- mercredi 20 septembre à 13h30 La Rochelle - mercredi 20 septembre à 13h30

- mercredi 20 septembre à 13h30 Biarritz - jeudi 21 septembre à 16h30

- jeudi 21 septembre à 16h30 Nantes - mercredi 27 septembre à 13h30

- mercredi 27 septembre à 13h30 Rennes - jeudi 28 septembre à 16h30

- jeudi 28 septembre à 16h30 Paris - jeudi 5 octobre à 16h30

Agen - jeudi 5 octobre à 16h30