Valorem lance un financement participatif pour le 1er projet agrivoltaÃ¯que de lâ€™agglomÃ©ration de Saintes

Avec un objectif de 100 000 euros, cette campagne de financement participatif en prêt est dédiée au développement d’un projet agrivoltaïque situé sur la commune de Corme-Royal, en Charente-Maritime. Cette levée de fonds est ouverte en priorité aux habitants de l’Agglomération de Saintes. À partir du 8 décembre, la collecte sera élargie aux habitants du département de Charente-Maritime et à la France entière à partir du 22 décembre. « Valorem est ravi d’étudier la possibilité d’implanter un parc agrivoltaïque sur la commune de Corme-Royal. Ce projet permettra de soutenir l’activité agricole déjà présente sur le site et de produire une électricité décarbonée, répondant aux objectifs énergétiques de l’agglomération de Saintes. Cette collecte permet à l’ensemble du territoire de participer à la transition énergétique et de bénéficier des retombées économiques d’un projet local et vertueux. Nous tenons à remercier les élus locaux qui soutiennent le développement de ce projet agrivoltaïque » précise Baptiste Medina, Chef de projet chez VALOREM.

26 hectares qui conjugueront agriculture et production d’énergie verte