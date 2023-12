VALOREM et T&T PROENERGY, une coopÃ©ration pour dÃ©velopper 300 MW en Pologne

VALOREM, opérateur indépendant en énergies vertes et son partenaire local T&T PROENERGY, développeur de centrales photovoltaïques opérant sur le marché polonais depuis 2011, ont signé un accord de coopération pour le développement de plus de 300 MW de projets solaires photovoltaïques en Pologne. L’accord couvre le développement de projets de la phase de pré-faisabilité jusqu’au lancement de la construction.

“Le partenariat avec T&T PROENERGY représente une étape importante pour VALOREM, qui consolide sa position de producteur indépendant d’énergie renouvelable en Europe “, déclare Gwenaël Jestin, Directeur International de VALOREM. En unissant nos efforts avec T&T PROENERGY, partenaire local de confiance solidement implanté en Pologne depuis 2011, nous contribuons ensemble aux objectifs énergétiques du pays et renforçons notre engagement en faveur du développement durable. ”

« Contribuer au développement de projets solaires »

Roman Tabaka, président de T&T PROENERGY, précise avec enthousiasme : “Nous sommes fiers de collaborer avec VALOREM en associant leur vaste expertise à notre connaissance approfondie du marché polonais. Ce partenariat accroît non seulement notre capacité à contribuer au développement de projets solaires en Pologne, mais il s’inscrit également en cohérence avec nos valeurs partagées de responsabilité environnementale et d’innovation“. Katarzyna Napora, Country manager VALOREM Energies Poland, a ajouté : ” L’engagement actif de T&T PROENERGY, travaillant en étroite collaboration avec les autorités et les communautés locales, s’aligne parfaitement avec notre vision commune. Ensemble, nous contribuerons aux objectifs de transition énergétique de la Pologne tels que définis dans la PEP2040 (politique énergétique de la Pologne jusqu’en 2040). ”

Contribuer à la souveraineté énergétique du continent

VALOREM a établi sa filiale en Pologne en 2021 avec une équipe locale dédiée au développement, au financement, à la construction et à l’exploitation de projets solaires, éoliens et de stockage. VALOREM est également actif dans le développement de nouveaux projets, de la phase de préfaisabilité jusqu’à la production d’électricité renouvelable. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de croissance de VALOREM en Europe. Déjà présent en Finlande et en Grèce avec 2 GW de projets éoliens et solaires en cours de développement et de construction, VALOREM entend contribuer à la souveraineté énergétique du continent et garantir un approvisionnement en électricité verte à un prix abordable et maitrisé.

VALOREM et T&T PROENERGY tiennent à remercier tous les conseils qui ont contribué à la réussite de ce partenariat : Ensovia (conseil technique VALOREM), Ernst and Young (conseil fiscal VALOREM), Greenberg Traurig (conseil juridique VALOREM), Paweł Marcinkiewicz GML (conseil juridique T&T PROENERGY) et Equity and Growth Investments Michał Ambor (conseil en investissement T&T PROENERGY).