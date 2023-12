La ConfÃ©rence EnR Entreprises revient le 16 janvier 2024

L’Institut Orygeen, en partenariat avec l’ADEME et sous le haut patronage du ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministère de la Transition énergétique, organise la 5e édition de la Conférence nationale EnR Entreprises le mardi 16 janvier 2024 au ministère de l’Économie et des Finances à Paris. Cet événement dédié aux entreprises qui souhaitent décarboner leur activité et intégrer les énergies renouvelables au cœur de leur stratégie d’approvisionnement énergétique, réunira, autour de tables rondes, keynotes et partages d’expériences, personnalités reconnues du monde de l’entreprise et experts du secteur. Cette édition comptera également la participation d’Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique qui conclura la Conférence. L’ambition de la Conférence EnR Entreprises : donner les clés aux décideurs pour comprendre les enjeux et les opportunités de ces énergies, promouvoir les solutions innovantes et valoriser les initiatives inspirantes, pour inciter les entreprises à s’engager dans la transformation de leur modèle énergétique !

Fort du succès des 4 précédentes éditions, dont la dernière en 2022 qui a réuni 250 entreprises et près de 30 intervenants, dirigeants et responsables RSE d’entreprises engagées telles que Orange, Danone, Décathlon, SNCF, Google, La Poste, IPSEN ou encore Carrefour, l’Institut Orygeen organise le 16 janvier 2024, au ministère de l’Économie et des Finances à Paris, la 5ème édition de la Conférence EnR Entreprises en partenariat avec l’ADEME et sous le haut patronage des ministères de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et de la Transition énergétique. « Édition après édition la Conférence EnR Entreprises témoigne des avancées sur le marché des énergies renouvelables et du rôle croissant des entreprises dans la transition énergétique. Cette cinquième édition sera une nouvelle fois l’occasion d’accélérer le débat sur l’adoption des énergies renouvelables en France et d’inciter les entreprises à s’engager durablement pour ensemble créer un avenir énergétique durable et résilient pour tous. » confie Jean-Pierre Riche, Directeur général de l’Institut Orygeen.

Une conférence pour comprendre, s’informer et agir

Cette 5ème édition sera ainsi l’occasion de faire le point sur le développement des énergies renouvelables en France, sur leurs nombreux atouts au service de la compétitivité des entreprises et les solutions à leur portée. Au programme : une journée dédiée aux rencontres, au partage d’expériences entre pairs, organisée à travers des tables rondes et des keynotes offrant une tribune importante aux industriels, entreprises de la distribution et des services, aux pouvoirs publics, aux développeurs et producteurs d’énergies renouvelables. Le rôle crucial des acteurs privés dans la transition énergétique sera mis en lumière, mettant en avant les initiatives les plus inspirantes des entreprises déjà engagées. La conférence abordera également les défis à surmonter afin de permettre aux énergies renouvelables de jouer pleinement leur rôle dans la transition énergétique des entreprises. Au total, 33 intervenants, tous experts des énergies renouvelables, sont attendus pour partager leur expertise. Parmi les entreprises et organismes participants : Carrefour, Orange, Constellium, Remy cCointreau, Coca-Cola, Camif, SNCF, la CRE et la DGEC ou encore Statkraft, Watson Ferley & Williams, STX et La Poste, également partenaires de l’événement.

Des énergies renouvelables en forte croissance dans un contexte de crise énergétique

Face à l’enjeu mondial de lutte contre le changement climatique, les États les plus ambitieux se sont fixés, dans le cadre de l’Accord de Paris, un objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Maillon clé de cet engagement, les énergies de sources renouvelables continuent de croître à des niveaux record partout dans le monde. Selon le rapport 2023 de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), la capacité mondiale de production s’élevait ainsi à 3 372 gigawatts (GW) à fin 2022, soit une augmentation du stock de 295 GW, et couvrait 83% de l’ensemble de la capacité de production ajoutée. Cette tendance croissante, qui se confirme d’année en année au sein du bouquet énergétique mondial, bénéficie de politiques publiques favorables, telles que le plan France 2030 qui soutient largement le déploiement des énergies renouvelables dans un objectif de décarbonation de l’industrie ou la récente loi d’accélération de la production des énergies renouvelables promulguée en mars 2023 en France. Elle est également portée par un engagement croissant des entreprises qui, face à une forte demande de responsabilité sociétale de la part des consommateurs, financeurs, médias ou encore collaborateurs, accélèrent leurs actions en faveur de la transition environnementale et engagent, toujours plus nombreuses, la transformation de leur modèle énergétique vers les énergies renouvelables.

Dans le contexte actuel de crise énergétique et d’envolée des prix sur les marchés de l’énergie, ce mouvement, alliant encore plus fortement enjeux écologiques et compétitivité des entreprises, s’accélère, comme en témoigne l’engouement pour les projets de solaire photovoltaïque sur site ou pour les PPA (Power Purchase Agreement), ces contrats d’énergie liant producteurs d’énergie renouvelable et entreprises consommatrices, aujourd’hui vus par les entreprises comme une manière de sécuriser leur approvisionnement énergétique et comme levier de compétitivité. Le mouvement ainsi enclenché doit désormais s’accélérer. Et pour répondre à cette ambition, l’accompagnement des entreprises dans la mise en place de projets structurants sera la clé d’une transition énergétique réussie.

Les temps forts de la Conférence

>9h30 : Ouverture officielle par Jean-Paul Torris, président de l’Institut Orygeen et premier vice-président de l’ANIA.

>9h45 : Keynote de Bruce Douglas, Chief Executive Officer de la Global Renewables Alliance sur « Le panorama des énergies renouvelables dans le monde ».

>10h00 : Table ronde avec Catherine Athènes, Vice-Président Group Sustainability and Public Affairs Europe chez Constellium, Florian Beauchet, Environmental Commodities and Renewable Energy chez STX et Laeticia Delaye, directrice RSE de Rémy Cointreau sur « Décarbonation des entreprises : quelles sont les solutions et quels critères guident les choix et les priorités ? »

> 10h50 : Table ronde avec Laurent Kueny, directeur de l’énergie au sein des ministères Écologie, Énergie, Territoires et Fadhel Lakhoua, directeur énergie chez Orange sur « PPA : quelles solutions face au déséquilibre offre/demande ? »

> 16h25 : Table ronde avec Laurent Battoue, Partner at Watson Farley and Williams, Dominique Jamme, directeur général de la Commission de régulation de l’énergie et Olivier Menuet, président de SNCF énergie sur « Quels obstacles réglementaires et quelles politiques publiques pour favoriser l’accélération du déploiement des EnR en France ? »

>17h05 : Débat des Présidents avec Emery Jacquillat, président de Camif sur « Comment montrer l’exemple et jouer un rôle d’entraînement dans la lutte contre le changement climatique ? »

>17h55 : clôture de la journée par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique