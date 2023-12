Delta prÃ©sente son onduleur PV M100A Flex pour les applications commerciales et industrielles Ã  Energaia 2023

Delta, spécialiste mondial dans les solutions de gestion de l’énergie et de la thermique, participera à Energaia 2023, qui se tiendra les 13 et 14 décembre à Montpellier, en France. Le point fort du salon sera la présentation du M100A Flex, un onduleur solaire triphasé de 100 kW. Avec ses huit trackers MPP, il offre aux EPC une plus grande flexibilité dans la planification et la conception de grands systèmes solaires sur toiture et au sol. Détails !

L’onduleur M100A Flex dispose de caractéristiques de sécurité étendues, d’un boîtier robuste IP66 et d’un design compact pour un transport facile, le rendant adapté pour les installations intérieures et extérieures dans diverses applications commerciales et industrielles. En association avec le M50A Flex et le M70A Flex, le M100A Flex vient ainsi compléter une famille d’onduleur qui permettra une flexibilité maximale et une réponse idéale pour l’ensemble des projets.

Le M100A Flex est un onduleur polyvalent qui augmente les rendements énergétiques

Commentant la présence de l’entreprise à Energaia 2023, Andreas Hoischen, directeur principal de l’unité commerciale des onduleurs photovoltaïques chez Delta EMEA, a déclaré : “L’autoconsommation d’électricité solaire devient de plus en plus importante, en particulier pour les espaces et les bâtiments commerciaux. Les installations PV sur site sont également un élément clé pour la certification des bâtiments verts. Le M100A Flex est un onduleur polyvalent qui augmente les rendements énergétiques et convient pour des applications commerciales et industrielles. Nous sommes impatients de présenter cette solution innovante aux visiteurs d’Energaia 2023 ».

M100A Flex – Caractéristiques attrayantes pour les applications C&I

Le M100A Flex est spécialement conçu pour les applications de services de bâtiment. Il prend en charge le montage mural et au sol, offrant la flexibilité requise pour ce type d’application. Les caractéristiques comprennent la détection d’arc, la protection contre les surtensions AC/DC de type 2 (DC de type 1+2 en option), l’anti-PID, la protection contre la polarité inverse et la surveillance des chaînes avec une sortie rapide de données de courbe I-V. Comme pour tous les onduleurs Delta, la mise en service et le fonctionnement se font facilement via l’application DeltaSolar ou le logiciel Delta Service. L’interface intégrée

RS485 et Bluetooth facilite la connexion et la surveillance de l’onduleur à tout moment par l’opérateur. Le design, compatible avec l’installation verticale à côté des pompes à chaleur sur toiture, ouvre de nouvelles possibilités d’intégration sur les toits des bâtiments CI.

MyDeltaSolar – Surveillance pratique des onduleurs PV Delta

La solution de Delta pour la surveillance des systèmes PV solaires avec des onduleurs PV Delta se compose du collecteur de données DC1 comme interface de communication centrale et d’un compteur d’énergie (monophasé ou triphasé). Le DC1 recueille des données statistiques étendues sur la production et la consommation d’énergie et permet un accès simultané à tous les onduleurs connectés pour le contrôle de l’injection et la gestion dynamique de la puissance. Cela garantit que l’énergie solaire est distribuée efficacement selon les exigences du fournisseur d’énergie et que la charge sur la connexion au réseau est prise en compte. Les données peuvent être visualisées et analysées dans le Cloud MyDeltaSolar ou dans l’application DeltaSolar, par exemple pour planifier des opérations sur site. Le DC1 propose le Wi-Fi, l’Ethernet et le RS845 comme interfaces de communication et fonctionne également avec des solutions de surveillance tierces.

Visitez le stand dans le Hall B2, Stand C09 au Centre d’Exposition de Montpellier les 13 et 14 décembre pour découvrir la gamme complète des solutions solaires de Delta.