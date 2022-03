VALOREM et Lendosphere : financement participatif dÃ©diÃ©e au projet agrivoltaÃ¯que de Saint-LÃ©ger-LÃ¨s-Paray

VALOREM a ouvert le 21 février dernier un financement participatif dédié au projet agrivoltaïque de Saint-Leger-Lès-Paray (71). Cette levée de fonds, avec un objectif de 50 000 €, est accessible sur Mon Parc VALOREM, le tout premier portail réservé aux opérations de VALOREM et hébergé sur la plateforme de Lendosphere. Cette opportunité d’investissement est ouverte en priorité aux habitants de la communauté de communes du Grand Charolais.

D’un montant de 50 000 €, ce financement participatif a pour objectif d’accompagner le développement du projet agrivoltaïque de Saint-Léger-Lès-Paray, en Saône-et-Loire (71).

Investir dans le développement des énergies renouvelables de son territoire

Cette levée de fonds a été ouverte en priorité aux habitants de la communauté de communes du Grand Charolais puis, depuis le 28 février dernier, aux habitants de Saône-et-Loire. Des conditions préférentielles leur sont réservées. Pour les prêteurs, c’est l’opportunité d’investir en circuit court dans un projet du territoire, tout en décarbonant leurs investissements. « Depuis la création de notre agence de Lyon en 2020, VALOREM a accéléré le développement de ses projets d’énergies renouvelables dans l’Est de la France. Aujourd’hui, nous proposons aux habitants de la Saône-et-Loire d’accompagner le développement de l’énergie solaire sur leur territoire. Investir dans ce projet d’agrivoltaïsme est l’opportunité de réaliser un placement intelligent et local, tout en montrant son soutien à la transition énergétique et à l’énergie solaire en particulier », déclare Jean-Yves Grandidier, président-fondateur du groupe VALOREM.

Conjuguer agriculture et énergies renouvelables avec l’agrivoltaïsme

Ce projet conjugue deux activités : l’activité agricole et la production d’électricité d’origine photovoltaïque. La vente de l’électricité produite par les panneaux solaires participera à financer et pérenniser l’activité agricole locale. D’une puissance d’environ 20 MWc, ce parc sera équipé d’équipements agricoles dédiés à l’usage du ou des exploitants, de 38 000 modules photovoltaïques installés sur structures mobiles (trackers), suivant la course du soleil, de chemins d’accès et de plateformes réaménagés à partir d’équipements existants, d’infrastructures et de postes électriques. La production de ce parc est estimée à 30 GWh par an, cela correspond à 31 % de la consommation résidentielle annuelle de la communauté de communes du Grand Charolais (Source : ENEDIS 2020). Par ailleurs, l’énergie dépensée pour construire le parc photovoltaïque sera compensée en 1 à 3 ans, selon l’ensoleillement du site. En fin d’exploitation, l’installation peut être remplacée ou démontée et le site remis en état. Les composants des panneaux seront recyclés (un panneau est recyclable à 95 % environ) ou réutilisés.