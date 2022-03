A Oiapoque au BrÃ©sil , Voltalia va construire une centrale hydroÃ©lectrique en complÃ©ment du solaire et du thermique

Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, vient de lancer la troisième phase du site d’Oiapoque au Brésil avec la construction du projet de Cafesoca, une centrale hydroélectrique d’une capacité de 7,5 mégawatts. La centrale hydroélectrique de Cafesoca vient compléter le système hybride d’Oiapoque, dans l’état de l’Amapa au nord du Brésil composé d’une centrale thermo-électrique de 12 mégawatts, mise en service en 2015, et d’une centrale solaire de 4 mégawatts, mise en service en 2017. Elle va porter à plus de 90% la part du renouvelable dans la consommation électrique des habitants d’Oiapoque.

Avec ce troisième projet de 7,5 mégawatts, la capacité totale du système hybride sera portée à 23,5 mégawatts. Entièrement développé et détenu par Voltalia, l’ensemble des projets est adossé à un contrat long terme. Pour rappel, Voltalia avait remporté en 2014 l’appel d’offres organisé pour le site d’Oiapoque, une ville isolée de 24 000 habitants, non raccordée au réseau électrique national. Voltalia s’était distingué en étant le seul acteur à proposer une solution incluant du renouvelable, tous les concurrents proposant une solution 100% thermique brûlant du diesel.

La solution de Voltalia combine quant à elle du solaire (actuellement en exploitation), de l’hydro (aujourd’hui mis en chantier) et du thermique (qui assure la permanence de la satisfaction des besoins des habitants). Avec la mise en service de la nouvelle centrale hydroélectrique de Cafesoca, prévue au premier semestre 2024, les sources renouvelables représenteront plus de 90% de la production du système hybride, et donc de la consommation des habitants d’Oiapoque. “Avec le lancement de la construction de la centrale hydroélectrique de Cafesoca, Voltalia confirme sa capacité à développer des solutions renouvelables pour des sites non raccordés au réseau électrique national”, déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.