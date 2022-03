Et RES de devenir Q ENERGY France !

RES, entreprise française historique de développement et de construction de projets d’énergies renouvelables, auparavant affiliée au groupe britannique RES et acquise en 2021 par l’entreprise coréenne Hanwha Solutions, adopte aujourd’hui sa nouvelle identité et devient Q ENERGY France.

Q ENERGY France fait aujourd’hui son entrée dans le paysage français des énergies vertes avec déjà 23 ans d’expérience à son actif : c’est la nouvelle identité de RES SAS, l’un des leaders indépendants historiques du développement de projets d’énergies renouvelables en France, auparavant affilié au groupe RES.

Une nouvelle identité pour un acteur reconnu

Pour impulser le changement, l’entreprise dévoile la nouvelle marque forte et différenciante Q ENERGY dont l’univers visuel se décline autour d’un cercle “holistique”, symbole représentant son positionnement d’acteur global des énergies vertes présent sur toute la chaîne de valeur et offrant des services complets pour la production et la fourniture d’énergie durable. “C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous abordons ce nouveau chapitre de l’histoire de notre entreprise avec le soutien de notre nouvel actionnaire. Cette évolution nous permet de renforcer notre présence sur le marché français dans tous nos secteurs d’activité et de travailler à notre expansion vers de nouveaux secteurs d’avenir”, déclare Jean-François Petit, Directeur Général de Q ENERGY France.

Exploration de nouveaux domaines tels que le solaire flottant et l’agrivoltaïsme

Spécialiste du développement et de la construction de projets éoliens – terrestres et en mer – et photovoltaïques et déjà positionnée sur le marché du repowering et du développement de solutions de stockage d’énergie, Q ENERGY France poursuit sa croissance et son expansion en s’ouvrant aujourd’hui à de nouveaux domaines tels que le solaire flottant et l’agrivoltaïsme. L’entreprise explore également de nouvelles filières innovantes comme la production d’hydrogène ou les solutions hybrides afin de proposer une offre toujours plus complète et adaptée aux besoins énergétiques de la France. “Q ENERGY France ambitionne d’être une entreprise leader de « smart energy solutions ». Nous produisons de l’électricité verte à partir de l’énergie générée par le soleil et par le vent, notre objectif est d’offrir la capacité de stocker cette énergie ou de la convertir en hydrogène vert au moyen de solutions durables, intelligentes et abordables pour accélérer la transition énergétique du pays”, ajoute Jean-François Petit, Directeur Général.

Encadré

Q ENERGY, un partenaire local au service des territoires

Hier comme aujourd’hui, dans la continuité du travail fourni et des relations construites ces 23 dernières années grâce à un engagement territorial fort, Q ENERGY France se positionne comme un partenaire local de confiance. Ses équipes se répartissent dans 7 agences partout en France pour être au plus proche des projets qu’elles développent, des parties prenantes et des acteurs des territoires sur lesquels ils sont implantés.