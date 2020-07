VALOREM dÃ©voile ses engagements en matiÃ¨re de RSE

A l’occasion de la publication de sa deuxième édition de son rapport RSE, VALOREM dévoile ses engagements pour une transition énergétique solidaire. Cette nouvelle édition souligne aussi la structuration du groupe autour de sa politique RSE avec la définition d’indicateurs clés dans chaque grand domaine que l’entreprise s’engage à suivre au fil du temps pour aiguiller ses actions. C’est aussi l’occasion pour VALOREM d’apporter un éclairage particulier sur les actions menées par sa Fondation et de partager less enjeux de croissance tout en conduisant un développement interne serein.

L’engagement sociétal : un enjeu au cœur de l’ADN de VALOREM

Pour VALOREM, le développement des énergies renouvelables est une opportunité profonde de redéveloppement des territoires ruraux sur une trajectoire plus vertueuse. Au côté des citoyens, l’entreprise désire façonner des projets locaux, porteurs de sens, et facteurs de résilience. Ainsi, VALOREM est devenu en quelques années le 1 er opérateur citoyen en EnR avec plus de 15 millions d’euros de participation citoyenne impliquant plus de 3 500 citoyens ; preuve concrète de l’engagement des français dans la transition énergétique.

Parallèlement, le fonds Watt For Change pilote et finance des projets à l’échelle nationale et internationale pour promouvoir l’accès aux énergies renouvelables pour le développement local, l’amélioration des conditions de vie et la protection de l’environnement. Depuis sa création en 2016, le fonds de dotation a soutenu plus de 33 associations et quelques 17 000 bénéficiaires en France et dans le monde. En 2019, ce fonds a ouvert son champ d’action à la lutte contre la précarité énergique. En 2019, Watt for Change a ainsi financé plus de 10 projets dont l’association nantaise « Toit à moi » qui accompagne les sans-abris dans leur réinsertion en mettant des logements à leur disposition.

Enfin, trois ans après la création de ce fonds, VALOREM est allé plus loin et a souhaité faire abriter sa fondation sous égide de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme. Cette nouvelle structure vise à poursuivre l’engagement de l’entreprise : relever le défi d’un avenir énergétique durable, en mobilisant l’ensemble de son écosystème – ONG, porteurs de projets, acteurs locaux, décideurs publics et citoyens.

VALOREM : associer croissance et développement interne

Depuis plus de 25 ans, le Groupe n’a cessé de croître et d’accueillir de nouveaux collaborateurs : en 2019, la masse salariale a augmenté de 25 % et atteindra d’ici fin 2020 près de 300 salariés. En conséquence, et malgré l’instabilité économique mondiale, le Groupe prévoit de recruter encore une trentaine de collaborateurs cette année. A cet égard, certains profils sont particulièrement recherchés : responsable maintenance, chargés de projet EnR, ingénieurs hydroélectricité et chargés de prospection.

Cette transformation nécessite aussi d’accompagner et de mobiliser tous les collaborateurs autour de valeurs communes. C’est pourquoi VALOREM a souhaité cette année donner une nouvelle dimension à l’implication de ses collaborateurs en créant une holding salariée. Preuve de son succès, déjà plus de 49 % des employés y ont participé. Une initiative supplémentaire qui participe au bien-être dans l’entreprise : 95 % des salariés sont satisfaits de travailler au sein du Groupe et 98 % éprouvent de la fierté à y travailler selon l’enquête Inergie en 2019.

Frédéric Lanoë, Directeur Général de VALOREM : « VALOREM se doit de penser l’énergie différemment : la volonté de partager est l’un des piliers du Groupe. Partager avec les professionnels éloignés de l’emploi via nos clauses d’insertions, partager avec les familles en précarité énergétique, partager avec les éleveurs les sols propices aux centrales solaires, partager les revenus avec ces milliers de prêteurs, citoyens, avec chaque territoire et leurs collectivités et enfin partager avec nos propres collaborateurs bien sûr le fruit de nos réussites. Ces nouvelles énergies sont une opportunité historique de relocaliser, de repenser un développement plus vertueux ».