Changement de date pour la premiÃ¨re confÃ©rence internationale sur l’AgriVoltaÃ¯que qui se dÃ©roulera Ã  Perpignan

Les nouvelles dates de la première conférence internationale sur l’AgriVoltaique sont désormais connues : du 14 au 16 octobre 2020, si la situation sanitaire mondiale le permet s’entend. AgriVoltaics2020 sera le premier congrès mondial sur les systèmes agrivoltaïques. Il sera hébergé dans l’historique Palais des Rois de Majorque à Perpignan. La conférence sera bien sûr organisée dans le respect de toutes les réglementations en matière d’hygiène pour la sécurité de tous. Pour ceux qui ne pourraient pas participer en présentiel à la conférence sur place à Perpignan, il sera proposé une plateforme de conférence virtuelle, donnant accès à des présentations, des affiches et des articles. Il sera également possible d’entrer en contact avec les autres participants à la conférence pour des échanges riches et structurants.

Seront présents lors de ce congrès des chercheurs du PV et de l’agriculture (y compris l’agronomie, la biologie et l’hydrologie) et ceux qui travaillent sur la synergie des deux domaines. Les entreprises telles que des fabricants de modules photovoltaïques, de systèmes de montage et de trackers, des sociétés EPC, des producteurs d’énergie renouvelable, ainsi que ceux qui fournissent des machines agricoles et des producteurs de semences seont également de la partie. Sans oublier les associations d’agriculture conventionnelle et biologique, les fédérations agricoles ou encore les experts de la politique et de la finance tournés vers ce type d’innovations porteuses d’avenir.

L’agrivoltaïque combine l’utilisation agricole du sol avec la production d’énergie électrique par photovoltaïque. Il fournit des solutions pour la production de cultures vivrières et, en même temps, la production d’électricité en tenant compte de la protection des sols et des économies d’eau. Le moment est venu de connecter la communauté scientifique et de promouvoir les échanges internationaux pour faire progresser les systèmes et la technologie. AgriVoltaics2020 couvrira tous les aspects, de la science à l’application, reflétant la large gamme thématique. Le programme comprendra des présentations scientifiques, choisies dans un processus de révision, et des conférences animées par des invitées de haut niveau. Une exposition et une visite technique d’installations, des installations d’essai innovantes aux meilleures pratiques, compléteront le programme.

« Énergie ou nourriture ? Pourquoi devrions-nous choisir? Ne pourrions-nous pas combiner les deux types de production sur le même territoire pour capter au maximum l’énergie solaire et faire progresser la transition énergétique vers une production d’énergie durable, tout en nourrissant une population mondiale toujours croissante? Est-ce faisable et si oui, comment? Tels sont les principaux défis auxquels les systèmes agrivoltaïques sont aujourd’hui confrontés. AgriVoltaics2020 sera la toute première occasion de partager les avancées scientifiques sur ces questions plus que jamais d’actualité » confirme Christian Duprez, président d’AgriVoltaics2020.

Un dernier mot du président sur le choix de Perpignan : « Le soleil a toujours été un tropisme majeur pour les personnes visitant le sud de la France et en particulier la Catalogne qui bénéficie de l’une des plus fortes irradiations d’Europe : plus de 300 jours de soleil par an. Mais il y a plus à Perpignan et dans la région que de somptueuses plages, de vieilles églises et châteaux romantiques ou des sommets impressionnants comme le mont Canigou. Il y a une activité dynamique. En ce qui concerne l’énergie solaire, la région affiche un long record d’innovations, avec notamment à partir de 1970 le fameux four solaire de renommée mondiale à Odeillo. C’est encore aujourd’hui le plus grand du monde. De nombreux systèmes photovoltaïques ont été installés dans la région, y compris des systèmes agrivoltaïques dans les serres et les champs ouverts. La plus grande usine agrivoltaïque dynamique du monde se trouve juste là, avec des vignobles en dessous. L’occasion d’une passionnante visite pendant la conférence ».

www.agrivoltaics-conference.org/registration.html