VALOREM devient entreprise Ã  mission autour dâ€™une nouvelle raison dâ€™Ãªtre

VALOREM, opérateur indépendant et pionnier des énergies renouvelables, annonce officiellement le changement de ses statuts pour devenir une société à mission. Depuis plus de 27 ans, l’entreprise milite pour relever le défi d’un avenir énergétique durable en y associant population et collectivités locales. En se dotant d’une nouvelle raison d’être « Valoriser ensemble les énergies des territoires, pour ouvrir la voie à un avenir durable et solidaire », l’entreprise poursuit son engagement et franchit une nouvelle étape pour accélérer la transition énergétique des territoires au service des collectivités et des citoyens.

Dès sa création, VALOREM a accordé une attention particulière à l’impact environnemental et social de ses activités, en œuvrant en faveur de l’inclusion sociale et du développement d’énergies propres et abordables dans les territoires. Afin d’inscrire cette volonté et atteindre une performance globale sur le long-terme, l’entreprise officialise aujourd’hui le changement de ses statuts en devenant entreprise à mission et en se dotant d’une raison d’être : « Valoriser ensemble les énergies des territoires, pour ouvrir la voie à un avenir durable et solidaire ».

De nouveaux objectifs ambitieux pour incarner la nouvelle raison d’être

Pour incarner et faire vivre cette raison d’être, VALOREM s’est fixé six objectifs à atteindre auprès de ses collaborateurs, de ses partenaires économiques ainsi qu’au sein des territoires et de la société. Chaque objectif sera suivi par différents indicateurs en cours de construction :

1. Produire des énergies renouvelables en concertation avec les acteurs du territoire et partager la valeur économique créée avec eux. Exemple d’indicateur : doubler d’ici 2025 la part des collectivités territoriales dans l’actionnariat des projets EnR ; 2. Veiller à la préservation des écosystèmes naturels et amplifier l’impact positif de ses projets sur l’environnement. Exemple d’indicateur : VALOREM souhaite que 100 % de ses nouveaux projets en développement bénéficient de mesures d’accompagnement supplémentaires ; 3. Permettre aux collaborateurs d’être acteurs de la transition écologique, en leur offrant un cadre de travail engageant et épanouissant. Exemple d’indicateur : le groupe travaille à augmenter la part des collaborateurs actionnaires de l’entreprise ; 4. Croître, innover et agir pour la production d’énergies renouvelables abordables économiquement. 5. Développer des relations équilibrées et durables avec ses partenaires. Exemple d’indicateur : d’ici 2025, 80 % des dépenses fournisseur de VALOREM seront évaluées par Ecovadis et 100 % de ses appels d’offres intègreront des critères RSE ; 6. Défendre et mettre en œuvre une vision solidaire de la transition énergétique. Exemple d’indicateur d’ici 2024, 100 % des chantiers photovoltaïques bénéficieront de clauses d’insertion à l’emploi pour un minimum de 10 % des heures du chantier.

Le statut de société à mission implique la création d’un comité de mission. Son rôle est de suivre et d’évaluer la bonne exécution de la mission définie dans les statuts juridiques de l’entreprise. Afin de veiller à l’atteinte de ses objectifs, VALOREM a nommé sept membres dont trois collaborateurs :

Sylvie Perrin (Cabinet De Gaulle Fleurance) – Avocate d’affaires en droit bancaire et financier ;

Cédric Philibert (IFRI) - Analyste en énergie et changement climatique ;

Sylvie Ferrari (Acclima Terra) – Maître de conférences en économie et membre du comité scientifique ;

Association AMORCE (en tant que personne morale) – Réseau d’information et d’accompagnement des collectivités et acteurs locaux en matière de transition énergétique ;

Philippe Etur (VALOREM) – Directeur Général Adjoint du Groupe VALOREM ;

Emilien Stephen (VALEMO) – Chargé d’exploitation chez VALEMO, filiale de VALOREM et représentant du personnel ;

Mélodie Khayat (VALOREM) – Juriste, membre du conseil d’administration de Watt For Change.

De nouveaux statuts pour poursuivre un engagement historique

Convaincu que l’entreprise doit être utile pour la société dans son ensemble, le Groupe a ainsi entrepris en 2021 les démarches pour devenir société à mission. Cette initiative s’inscrit dans l’ADN de VALOREM qui porte la conviction que d’ici 2035, les énergies renouvelables remplaceront l’énergie nucléaire et représenteront 80 % du mix électrique grâce une transition énergétique durable et solidaire au plus près du terrain. Depuis le début de son activité le Groupe s’est illustré par des actions concrètes fortes pour faire des EnR un levier d’accompagnement économique et social des territoires. Il a été le précurseur d’un modèle inédit dans le secteur : redistribuer les richesses des projets EnR aux riverains via l’investissement participatif citoyen. Ce projet a porté ses fruits puisqu’aujourd’hui, le Groupe est le 1er opérateur citoyen en EnR via son portail MonparcVALOREM.com fort d’une communauté de plus de 5 176 prêteurs. L’entreprise prend également soin de participer au développement économique de ses territoires d’implantation en faisant appel aux entreprises locales en sous-traitance pour ses chantiers et ses différentes études. Elle veille ainsi à ce que sur la majorité de ses chantiers, l’ensemble des sous-traitants respectent une clause pour favoriser le retour à l’emploi des publics prioritaires : les demandeurs d’emplois de longue durée, les jeunes de moins de 26 ans, les allocataires du Revenu de Solidarité Active et des minimas sociaux et les personnes reconnues Travailleurs Handicapés. Entre 7 % et 20 % d’heures de chantiers sont ainsi réservées à ces publics.

Nous challenger sur nos pratiques

Enfin, VALOREM veille à offrir à ses collaborateurs un cadre de travail épanouissant et engageant, pour leur permettre de mettre en œuvre la vision de la transition écologique et solidaire que le Groupe porte. Jean-Yves Grandidier, Président-fondateur de VALOREM : « Nous sommes très heureux que le Groupe VALOREM soit désormais une entreprise à mission. Ces nouveaux statuts constituent l’aboutissement d’actions RSE menées depuis plusieurs années dans de nombreuses activités du Groupe. Il s’agit également d’un choix d’aller plus loin dans nos engagements auxquels nos équipes sont particulièrement attachées et que notre nouvelle raison d’être reflète avec des ambitions renforcées. Nous avons voulu un comité de mission ouvert qui aura pour objectif le suivi de la bonne réalisation de nos engagements mais également celui de nous challenger et de nous questionner sur nos pratiques. »