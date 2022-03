Delta : nouvel onduleur triphasÃ© M100A Flex haute performance au salon Solar Solutions International 2022

Delta, spécialiste mondial des solutions de gestion de l’énergie et de la puissance, présentera ses nouveaux onduleurs solaires photovoltaïques au salon Solar Solutions International 2022, qui aura lieu à l’Expo Haarlemmermeer du 12 au 14 avril 2022. Revue de détails !

Delta mettra en avant une nouvelle série d’onduleurs, allant de 15 kW à 250 kW, offrant une solution complète pour les applications résidentielles, sur toitures commerciales et centrales de grandes tailles pour le marché néerlandais. Parmi ces onduleurs, le M100A Flex offre une flexibilité d’ingénierie système optimale grâce à ses 8 régulateurs MPP pour un maximum de 16 chaînes ainsi qu’une large plage d’entrée. « Nous sommes ravis de présenter notre gamme complète d’onduleurs au cours de l’exposition, en particulier notre nouvel onduleur M100A Flex, qui est très efficace et offre des fonctionnalités avancées telles que la détection de défaut d’arc, la fonction anti-PID et des parasurtenseurs AC et DC de type 2 intégrés et remplaçables » a déclaré Michiel Klees, directeur des ventes de la division PVI pour le Benelux, le Royaume-Uni et l’Irlande.

M15A/M20A Flex : le choix idéal à faible niveau sonore pour les centrales photovoltaïques

Les onduleurs M15A et M20A Flex, sont conçus sur le même concept que les autres onduleurs solaires composant la série Flex offrant ainsi une grande compatibilité avec de nombreux environnements. Ils sont adaptés aux systèmes photovoltaïques résidentiels et commerciaux de petites tailles car dotés de connecteurs AC pour une connexion facile et sûre, de 2 régulateurs MPP pour 2 chaînes DC chacun, d’un accès Wi-Fi intégré pour la surveillance via un routeur WLAN et de la détection de défaut d’arc pour une sécurité maximale. Grâce à leur fonctionnement silencieux (maximum 31,6 db(A)), ils s’adaptent parfaitement aux lieux résidentiels et autres endroits sensibles au bruit, comme le prescrit le décret néerlandais relatif aux bâtiments pour les fonctions résidentielles, de garde d’enfants et d’éducation.

M100A Flex : des caractéristiques attrayantes pour les grandes installations photovoltaïques sur toitures commerciales

Le M100A Flex est le petit dernier de la nouvelle série Flex ; il complète les M50A et M70A tous deux introduits l’année dernière. Idéal pour les grandes installations photovoltaïques sur toiture, le M100A Flex peut être monté au sol comme au mur. Cette option offre la flexibilité requise pour ce type d’application, en plus de la détection de défaut d’arc, des dispositifs de protection contre les surtensions AC/DC de type 2 (DC de type 1+2 en option), de la fonction anti-PID (dégradation induite du potentiel), de la protection contre l’inversion de polarité et de la surveillance de chaînes avec sortie de données de courbe I-V rapide. Il dispose également d’autres fonctionnalités conviviales, comme la nouvelle application de surveillance DeltaSolar 2.0 pour smartphones disponible sur iOS et Android. Pour découvrir la gamme complète de solutions de gestion solaire Delta, stand D18 du salon Solar Solutions International 2022 qui aura lieu à l’Expo Haarlemmermeer du 12 au 14 avril 2022.