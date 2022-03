TosyalÄ± Holding choisit Huawei pour la construction du plus grand projet solaire du monde sur toiture

Huawei accompagne Tosyalı Holding, producteur mondial d’acier d’origine turque, dans la mise en œuvre du plus grand projet de centrale photovoltaïque sur toiture au monde. La centrale, d’une surface de 632 000 m² atteindra une capacité totale de 140 mégawatts et générera 250 millions de kWh (kilowatt-heure) par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 84 000 foyers. Le projet sera finalisé d’ici avril 2023.

Pour réaliser ce projet, Tosyalı Holding s’appuie sur l’expertise de Huawei en matière de technologies d’optimisation de gestion de l’énergie et sur celle de SolarAPEX, le plus grand installateur de systèmes solaires de Turquie. En plus de panneaux à la pointe de la technologie, qui offrent une plus grande efficacité dans un espace réduit, les onduleurs de nouvelle génération de Huawei assurent la sécurité de l’installation en coupant le courant en 0,2 ms en cas de danger. D’autre part, SolarAPEX a utilisé une technique d’assemblage unique – les panneaux ont été installés sur un système de support en acier spécialement conçu pour la centrale de Tosyalı – afin d’améliorer la production d’énergie dans toutes les conditions.

Un investissement de 71 millions de dollars

Fuat Tosyalı, président du conseil d’administration de Tosyalı Holding, a déclaré : « Tosyalı Holding a fait du développement durable l’une de ses priorités depuis de nombreuses années et nous comptons renforcer encore cet engagement au cours des années à venir afin de devenir l’un des principaux producteurs d’acier vert au monde. Le projet de centrale solaire « Tosyalı Roof », qui a nécessité un investissement de 71 millions de dollars, est la preuve de cet engagement. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur nos partenaires Huawei et SolarAPEX pour nous aider à atteindre nos objectifs. »

L’acier le plus vert du monde

Jing Li, directeur général de Huawei Turquie, explique : « Nous sommes fiers de contribuer au projet de Tosyalı Holding. Engagé en faveur de la transformation verte au niveau mondial, Huawei entend soutenir activement la Turquie dans la poursuite de ses objectifs net-zéro. Je me réjouis également que ce projet coïncide avec le 2ème anniversaire de la branche turque de Huawei. La coopération stratégique avec Tosyalı Holding et SolarAPEX sur ce projet de grande envergure vient rappeler l’engagement à long terme de Huawei sur le marché turc. » Fatih Dogan, directeur général de SolarAPEX, et directeur exécutif du projet, conclut : « Ce projet va permettre à Tosyalı Holding de produire l’acier le plus vert du monde et d’être un modèle pour toute l’industrie, à un moment où les effets du changement climatique sont de plus en plus perceptibles. C’est une grande fierté pour SolarAPEX de compter parmi les partenaires majeurs de ce projet. Nos équipes d’experts sont plus mobilisés que jamais pour faciliter la réussite de ce projet. »