Vallourec prÃ©sentera Delphy, sa solution innovante de stockage dâ€™hydrogÃ¨ne, Ã  Hyvolution 2026

Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, participera Ã Hyvolution 2026, le rendez-vous europÃ©en de rÃ©fÃ©rence dÃ©diÃ© Ã lâ€™hydrogÃ¨ne, qui se tiendra du 27 au 29 janvier 2026, Ã Paris. Cette annÃ©e, Delphy, la solution de stockage dâ€™hydrogÃ¨ne de Vallourec, a Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©e parmi les cinq laurÃ©ats du Prix de lâ€™Innovation du salon.

Ã‰vÃ©nement majeur du secteur de lâ€™hydrogÃ¨ne, Hyvolution offre Ã Vallourec une plateforme stratÃ©gique pour dÃ©montrer son engagement Ã fournir des solutions industrielles et dÃ©ployables Ã grande Ã©chelle, pour accompagner le dÃ©veloppement de la filiÃ¨re de lâ€™hydrogÃ¨ne vert, et contribuer ainsi Ã lâ€™accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique. Dâ€™ores et dÃ©jÃ disponible sur le marchÃ©, Delphy est la solution de stockage d’hydrogÃ¨ne de Vallourec, capable de stocker verticalement en sous-sol jusqu’Ã 100 tonnes d’hydrogÃ¨ne gazeux. ConÃ§ue pour allier des performances sous haute pression, une empreinte au sol minimale et une sÃ©curitÃ© de premier plan, cette solution clÃ© en main est dÃ©jÃ certifiÃ©e par Bureau Veritas et DNV.

La solution Delphy laurÃ©ate du Prix de lâ€™Innovation Ã Hyvolution 2026

Depuis le lancement de cette solution, Vallourec a dÃ©jÃ signÃ© des partenariats avec H2V, pionnier franÃ§ais de la production dâ€™hydrogÃ¨ne vert Ã grande Ã©chelle ; NextChem Tech, spÃ©cialisÃ©e dans les technologies de dÃ©carbonation ; et Geostock, spÃ©cialiste mondial du stockage souterrain dâ€™Ã©nergie. La sÃ©lection de Delphy parmi les cinq laurÃ©ats du prix de lâ€™innovation de Hyvolution 2026 constitue une reconnaissance majeure de cette technologie rÃ©volutionnaire. Cette distinction met en avant la capacitÃ© de Vallourec Ã transformer son expertise industrielle en solutions concrÃ¨tes, qui accÃ©lÃ¨rent le dÃ©ploiement de lâ€™hydrogÃ¨ne vert Ã grande Ã©chelle.