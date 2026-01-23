DMEGC H02 : Le systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie TOUT-EN-UN

DMEGC-ESS introduit la batterie haute tension H02, une solution tout-en-un spÃ©cialement dÃ©veloppÃ©e pour rÃ©pondre aux exigences FranÃ§aise. GrÃ¢ce Ã une technologie avancÃ©e, Ã la flexibilitÃ©, Ã la sÃ©curitÃ© et Ã un design Ã©lÃ©gant et Ã©conome en espace, le H02 offre une solution pour tirer le meilleur parti de l’Ã©nergie solaire. Focus technologiqueÂ !

Le H02 de DMEGC est Ã©quipÃ© d’un onduleur hybride qui atteint une efficacitÃ© allant jusqu’Ã 98 %. Pour une sÃ©curitÃ© maximale, le systÃ¨me rÃ©pond aux normes franÃ§aise grÃ¢ce Ã un extincteur intÃ©grÃ©. De plus, la batterie reste opÃ©rationnelle Ã des tempÃ©ratures allant jusqu’Ã -20Â°C grÃ¢ce au systÃ¨me de chauffage intÃ©grÃ©. Avec la certification IP65 et des inspections par Bureau Veritas et TÃœV, le H02 convient aussi bien Ã l’installation en intÃ©rieur qu’en extÃ©rieur.

Flexible et Ã©volutif

La conception modulaire rend le H02 idÃ©al pour un large Ã©ventail de besoins Ã©nergÃ©tiques. Des modules plug-and-play de 5,12 kWh permettent une installation facile sans cÃ¢blage lÃ¢che. Un systÃ¨me peut stocker jusqu’Ã 61 kWh, et pour les projets plus importants, trois systÃ¨mes peuvent Ãªtre connectÃ©s en parallÃ¨le. Les onduleurs disponibles varient de 3,6 Ã 15 kW, les onduleurs triphasÃ©s dÃ©livrant jusqu’Ã 150 % de puissance dÃ©sÃ©quilibrÃ©e. Cela contribue Ã rÃ©duire la congestion du rÃ©seau et assure une charge plus stable sur le rÃ©seau Ã©lectrique.

Design Ã©lÃ©gant en compact

En plus de sa soliditÃ© technique, le H02 se distingue par son design Ã©lÃ©gant et moderne. Avec seulement 20 cm d’Ã©paisseur et 59 cm de largeur, le systÃ¨me occupe un espace minimal, idÃ©al pour les foyers oÃ¹ une utilisation efficace de l’espace est importante. Le design compact et Ã©lÃ©gant rend le H02 non seulement fonctionnel, mais aussi visuellement attrayant.

Gestion intelligente de l’Ã©nergie

GrÃ¢ce au systÃ¨me intÃ©grÃ© de gestion de l’Ã©nergie, les foyers peuvent optimiser leur consommation. Pour les applications avancÃ©es, le H02 prend en charge des protocoles de communication, permettant la connexion Ã des systÃ¨mes HEMS externes. La solution couplÃ©e en courant continu garantit une utilisation maximale de l’Ã©nergie solaire.

Â

EncadrÃ©

FiabilitÃ© et expÃ©rience

DMEGC-ESS fait partie du groupe Hengdian DMEGC Magnetics. DMEGC-ESS et DMEGC Solar sont toutes deux des divisions de DMEGC, un fabricant de panneaux solaires de niveau 1 reconnu mondialement. Cette solide base garantit une qualitÃ© et un soutien durables. Â« Avec le H02, nous proposons un produit technologiquement avancÃ© et accessible Ã un large public Â», explique Echo Tao de DMEGC-ESS. Avec le H02, DMEGC propose une solution complÃ¨te, sÃ©curisÃ©e et intelligente pour le stockage durable de l’Ã©nergie en France. TOUT-EN-UN, prÃªt pour l’avenir.