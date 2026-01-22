OcÃ©alia et TSE sâ€™associent pour dÃ©velopper 500 MWc de projets agrivoltaÃ¯ques sur le territoire de la coopÃ©rative

Le Groupe CoopÃ©ratif OcÃ©alia et TSE, acteur majeur de lâ€™agrivoltaÃ¯sme en France, ont signÃ© le 22 janvier dernier un partenariat de codÃ©veloppement de projets agrivoltaÃ¯ques sur le territoire de la coopÃ©rative. ObjectifÂ : 500 MWc en 10 ansÂ !

OcÃ©alia et TSE viennent de signer un partenariat particuliÃ¨rement ambitieux, qui vise Ã dÃ©ployer 500 MWc de solutions agrivoltaÃ¯ques sur le territoire de la coopÃ©rative et cela dâ€™ici dix ans. Ã€ terme, cette capacitÃ© reprÃ©sentera lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de prÃ¨s de 120 000 mÃ©nages, soit celle dâ€™une grande agglomÃ©ration franÃ§aise, tout en conciliant production agricole et transition Ã©nergÃ©tique. Ce partenariat sera portÃ© par une sociÃ©tÃ© dÃ©diÃ©e dont lâ€™objet sera de dÃ©velopper et exploiter des installations agrivoltaÃ¯ques de TSE. Les adhÃ©rents de la CoopÃ©rative bÃ©nÃ©ficieront ainsi des retombÃ©es Ã©conomiques de la sociÃ©tÃ© de codÃ©veloppement et le territoire, dont les collectivitÃ©s locales, de lâ€™apport de la valeur des nouveaux actifs.

Un partenariat au profit des agriculteurs

Pour OcÃ©alia, ce partenariat sâ€™inscrit pleinement dans sa stratÃ©gie CAP 2030Â dont lâ€™ambition premiÃ¨re est la crÃ©ation de valeur pour ses adhÃ©rents. Permettre aux agriculteurs de gÃ©nÃ©rer un complÃ©ment de revenu grÃ¢ce Ã la production dâ€™Ã©nergie renouvelable, tout en prÃ©servant le potentiel agricole des terres et leur vocation nourriciÃ¨re, constitue un levier majeur de performance et de rÃ©silience des exploitations. Lâ€™agrivoltaÃ¯sme prÃ©sente en outre un intÃ©rÃªt dÃ©terminant : les revenus issus de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© sont largement dÃ©corrÃ©lÃ©s des alÃ©as climatiques et des fluctuations des marchÃ©s agricoles, auxquels les exploitations sont traditionnellement exposÃ©es. Cette diversification contribue ainsi Ã renforcer la stabilitÃ© Ã©conomique des fermes dans un contexte dâ€™incertitude croissante. Selon Denis MathÃ©, PrÃ©sident dâ€™OcÃ©alia, Â«Â câ€™est avec optimisme et responsabilitÃ© quâ€™OcÃ©alia sâ€™engage dans ce partenariat au service de nos territoires. Avec nos Ã©quipes, nous serons particuliÃ¨rement vigilant Ã garantir la juste rÃ©munÃ©ration des AssociÃ©s CoopÃ©rateurs et Ã prioriser la vocation agricole des terresÂ Â».

Lâ€™agrivoltaÃ¯sme constitue un outil concret dâ€™adaptation et de rÃ©silience

Cette approche revÃªt une importance particuliÃ¨re dans les zones intermÃ©diaires oÃ¹ les marges de manÅ“uvre Ã©conomiques sont plus contraintes et oÃ¹ les possibilitÃ©s dâ€™irrigation sont souvent limitÃ©es. Dans ces territoires, les effets du dÃ©rÃ¨glement climatique â€“ stress hydrique, variabilitÃ© des rendements, Ã©pisodes extrÃªmes â€“ pÃ¨sent fortement sur la viabilitÃ© des exploitations. Lâ€™agrivoltaÃ¯sme constitue dÃ¨s lors un outil concret dâ€™adaptation et de rÃ©silience, au service de la durabilitÃ© des systÃ¨mes agricoles. Sâ€™engager dans ce projet contribue ainsi Ã sÃ©curiser lâ€™avenir de lâ€™agriculture rÃ©gionale. Sâ€™engager avec un partenaire fiable et rÃ©fÃ©rent dans le Grand Ouest permet Ã©galement dâ€™envisager un dÃ©veloppement maitrisÃ© sur lâ€™ensemble de son territoire, adaptÃ© Ã la diversitÃ© des productions, des paysages et des dynamiques locales. Sâ€™impliquer dans une sociÃ©tÃ© commune, HORME, tÃ©moigne aussi de son engagement fort pour la rÃ©ussite des projets de ses adhÃ©rents et de sa volontÃ© de maÃ®trise de la chaine de valeur.

Un partenariat Â«Â gagnant gagnantÂ Â»

TSE se fÃ©licite de ce partenariat Â«Â gagnant gagnantÂ Â» qui renforce un peu plus son lien auprÃ¨s du monde agricole et de ses principaux acteurs. Gagnant pour le territoire par lâ€™apport de valeur, gagnant pour les agriculteurs grÃ¢ce Ã des revenus complÃ©mentaires et lâ€™installation de solutions de protection face aux enjeux agroclimatiques, gagnant enfin par la production dâ€™une Ã©lectricitÃ© locale et dÃ©carbonÃ©e. Selon Bertrand Drouot lâ€™Hermine, directeur gÃ©nÃ©ral dÃ©lÃ©guÃ© de TSEÂ : Â« Ce partenariat auprÃ¨s dâ€™un acteur incontournable du grand ouest va permettre Ã TSE de proposer ses solutions agrivoltaÃ¯ques Ã©prouvÃ©es dont la double vocation est de soutenir le monde agricole et de produire une Ã©lectricitÃ© franÃ§aise compÃ©titive. Lâ€™apport de valeur sur le territoire, les revenus complÃ©mentaires et les services agrivoltaÃ¯ques rendus aux agriculteurs sont le point fort de cette coopÃ©ration. OcÃ©alia dÃ©montre une nouvelle fois son engagement au service de ses adhÃ©rents et de la transition agroclimatiqueÂ Â».

Â

Â«Â Lâ€™agrivoltaÃ¯sme que nous dÃ©veloppons va permettre de participer Ã pÃ©renniser des exploitations agricolesÂ Â»

Lâ€™agrivoltaÃ¯sme prÃ´nÃ© et dÃ©veloppÃ© par TSE sâ€™inscrit parfaitement dans le cadre de la Loi APER et de ses dÃ©crets dâ€™application. Il permet la coactivitÃ© de la production dâ€™une Ã©lectricitÃ© verte, dÃ©carbonÃ©e, souveraine, peu chÃ¨re et la production agricole durable en soutenant et pÃ©rennisant la vocation nourriciÃ¨re des parcelles agricoles grÃ¢ce Ã ses solutions innovantes. Â«Â Ensemble, nous allons investir en faveur des agriculteurs et dÃ©velopper des projets permettant la production, en totale coactivitÃ©, dâ€™une Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e locale et une production agricole. Il ne sâ€™agit pas que de mots, lâ€™agrivoltaÃ¯sme que nous dÃ©veloppons va permettre de participer Ã pÃ©renniser des exploitations agricoles. Et plus largement, nous allons agir concrÃ¨tement en faveur de lâ€™autonomie de lâ€™agriculture franÃ§aise mais Ã©galement de notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et stratÃ©gique grÃ¢ce Ã une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e, peu chÃ¨re, au profit des consommateurs finaux que sont les habitants et les entreprises Â» conclut Bertrand Drouot lâ€™Hermine. OcÃ©alia et TSE travailleront de concert sur lâ€™ensemble des Ã©tapes des projets.

Â

QuidÂ dâ€™OcÃ©aliaÂ ?

AncrÃ© sur 8 dÃ©partements (16, 17, 19, 23, 24, 79, 86, 87), avec 340 implantations de proximitÃ©, 7 000 adhÃ©rents et 1 800 salariÃ©s, le Groupe CoopÃ©ratif OcÃ©alia est un acteur agricole et agroalimentaire rÃ©fÃ©rent en Nouvelle-Aquitaine. Il participe au dynamisme de son territoire en lui apportant notamment 547Mâ‚¬ de retour Ã©conomique. Fort de la diversitÃ© de ses activitÃ©s (grandes cultures, viticulture, Ã©levage, alimentation animale et robotique Ã©levage, commercialisation de vins, biÃ¨re et spiritueux, jardineries, transport, popcorn et snacking, produits rÃ©gionaux), et fier de son modÃ¨le CoopÃ©ratif, OcÃ©alia est au service de ses adhÃ©rents, tendu vers lâ€™avenir, prÃªt Ã rÃ©pondre aux multiples dÃ©fis de notre environnement. EngagÃ© dans une dÃ©marche RSE, le Groupe OcÃ©alia sâ€™engage Ã produire une offre alimentaire responsable et compÃ©titive au bÃ©nÃ©fice des agriculteurs, territoires et des consommateurs. Il soutient une agriculture nourriciÃ¨re, durable et rÃ©munÃ©ratrice et accompagne ses adhÃ©rents vers la transition agro-Ã©cologique avec la dÃ©marche Â« Le Sillon ResponsableÂ Â» dÃ©jÃ engagÃ©es auprÃ¨s de plus de 1 000 agriculteurs et permettant de donner du sens Ã leurs efforts et de valoriser leurs pratiques.