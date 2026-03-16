Valeo et POWEN collaborent à un projet d’énergie solaire de 7,8 mégawatts dans l’usine de Martos (Espagne)

Valeo, spécialiste mondial de la technologie automobile, s’est associé à POWEN, développeur photovoltaïque, pour renforcer son engagement en faveur du développement durable et de l’efficacité énergétique. Cette collaboration porte sur un nouveau projet solaire d’autoconsommation de 7,8 Mégawatts développé dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité (PPA).
Réalisée en seulement six mois, l’installation comprend 11 622 panneaux solaires (705 watts chacun) au sol, deux centres de transformation (CT) de 4 000 kiloVoltampères ainsi qu’une ne ligne souterraine de 6 000 mètres, 25 kV (traversant l’autoroute A-316).
« Ce projet illustre l’engagement de Valeo en faveur de la décarbonation »
L’usine Valeo de Martos est l’un des plus grands centres de R&D et sites de production du groupe dans le domaine de l’éclairage. Elle a adopté le modèle d’accord d’achat d’électricité (PPA) de Finlight, qui garantit une autoconsommation à 100 % de l’électricité propre produite sur un site externe situé à 6 000 mètres. Grâce à cette infrastructure, l’usine Valeo produit et autoconsomme désormais plus de 90 % de l’énergie produite par le site, soit un total de 13,52 gigawattheures par an. « Ce projet illustre l’engagement de Valeo en faveur de la décarbonation. L’obtention récente de la note « A » au classement du CDP pour le climat et la sécurité de l’eau confirme la pertinence de notre stratégie pour bâtir un modèle économique plus durable. Notre collaboration avec POWEN est un levier clé pour atteindre nos objectifs et nous maintient sur la trajectoire de la neutralité carbone » assure Manuel Sanchez-Gijón, Directeur national Espagne et Directeur général du site Valeo à Martos.
Le projet permettra d’éviter environ 3 350 tonnes d’émissions de CO2 chaque année
Cette transition permet à l’usine de couvrir 16 % de ses besoins énergétiques totaux grâce à une énergie propre produite localement. L’impact environnemental est significatif : le projet permettra d’éviter environ 3 350 tonnes d’émissions de CO2 chaque année, soit l’équivalent de plus de 134 000 arbres par an. Álvaro del Río, directeur général du groupe Kishoa, a souligné : « Ce projet répond aux besoins énergétiques de Valeo, et illustre clairement comment les solutions photovoltaïques peuvent transformer le modèle énergétique de l’industrie et mettre en avant la valeur de notre produit le plus innovant, le PPA connecté. Nous sommes fiers de participer à cette transition vers un avenir plus durable. Avec ce projet, POWEN renforce son rôle de référence dans le secteur photovoltaïque, en proposant des solutions innovantes qui favorisent l’autoconsommation, la décarbonisation et la compétitivité des entreprises. »