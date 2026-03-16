Valeo et POWEN collaborent à un projet d’énergie solaire de 7,8 mégawatts dans l’usine de Martos (Espagne)

Valeo, spécialiste mondial de la technologie automobile, s’est associé à POWEN, développeur photovoltaïque, pour renforcer son engagement en faveur du développement durable et de l’efficacité énergétique. Cette collaboration porte sur un nouveau projet solaire d’autoconsommation de 7,8 Mégawatts développé dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité (PPA).

Réalisée en seulement six mois, l’installation comprend 11 622 panneaux solaires (705 watts chacun) au sol, deux centres de transformation (CT) de 4 000 kiloVoltampères ainsi qu’une ne ligne souterraine de 6 000 mètres, 25 kV (traversant l’autoroute A-316).

« Ce projet illustre l’engagement de Valeo en faveur de la décarbonation »

L’usine Valeo de Martos est l’un des plus grands centres de R&D et sites de production du groupe dans le domaine de l’éclairage. Elle a adopté le modèle d’accord d’achat d’électricité (PPA) de Finlight, qui garantit une autoconsommation à 100 % de l’électricité propre produite sur un site externe situé à 6 000 mètres. Grâce à cette infrastructure, l’usine Valeo produit et autoconsomme désormais plus de 90 % de l’énergie produite par le site, soit un total de 13,52 gigawattheures par an. « Ce projet illustre l’engagement de Valeo en faveur de la décarbonation. L’obtention récente de la note « A » au classement du CDP pour le climat et la sécurité de l’eau confirme la pertinence de notre stratégie pour bâtir un modèle économique plus durable. Notre collaboration avec POWEN est un levier clé pour atteindre nos objectifs et nous maintient sur la trajectoire de la neutralité carbone » assure Manuel Sanchez-Gijón, Directeur national Espagne et Directeur général du site Valeo à Martos.

Le projet permettra d’éviter environ 3 350 tonnes d’émissions de CO 2 chaque année