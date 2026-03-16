Ã‰nergie dÃ©carbonÃ©e : de nouveaux sites Safran couverts par des contrats dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable

Dans le cadre de la dÃ©marche de dÃ©carbonation de ses opÃ©rations (scopes 1 & 2), Safran sâ€™est fixÃ© lâ€™objectif de rÃ©duire de 50% ses Ã©missions de gaz Ã effet de serre dâ€™ici 2030, par rapport Ã 2018. Pour soutenir cette trajectoire, Safran sâ€™est notamment engagÃ© dans une dÃ©marche de dÃ©carbonation de son Ã©lectricitÃ© dans diffÃ©rentes rÃ©gions du monde. Trois contrats solaires en particulier, ainsi quâ€™un en devenir, ont marquÃ© la fin de lâ€™annÃ©e 2025 et tÃ©moignent des actions entreprises par Safran pour disposer dâ€™une Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e. DÃ©tailsÂ !

Au Mexique, le site de Chihuahua a signÃ© le 1er juillet dernier un contrat majeur d’approvisionnement en Ã©lectricitÃ© d’origine solaire. InitiÃ© et nÃ©gociÃ© par Safran Aerosystems Mexico, ce Power Purchase Agreement (PPA) bÃ©nÃ©ficiera aux quatre sociÃ©tÃ©s du Groupe prÃ©sentes sur les sites de Chihuahua. Ce contrat de trois ans dÃ©carbonera 70 % de lâ€™Ã©nergie consommÃ©e sur le site, grÃ¢ce Ã un champ solaire situÃ© Ã proximitÃ©. Cela reprÃ©sente plus de 40 000 tonnes de CO2 non-Ã©mises sur trois ans. Ce contrat dâ€™Ã©lectricitÃ© verte est le premier de cette ampleur conclu au niveau Groupe.

Ã‰tats-Unis : Safran sâ€™engage pour lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable aux Ã‰tats-Unis via un Virtual Power Purchase Agreement (VPPA)

Aux Ã‰tats-Unis, Safran contribue au financement dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que de 380 MW situÃ©e Ã proximitÃ© de Houston, au Texas. La production de cette centrale, entrÃ©e en vigueur en novembre 2025 pour une durÃ©e de douze ans, permet ainsi de couvrir, via un accord VPPA, les consommations dâ€™une trentaine de sites du Groupe parmi lesquels ceux des sociÃ©tÃ©s Safran Landing Systems, Safran Aerosystems, Safran Electrical & Power, Safran Cabin, et Safran Helicopter Engines.

Maroc : vers une couverture 100% renouvelable pour les sites industriels Safran

Au Maroc, câ€™est par un accord avec le gestionnaire du rÃ©seau de la rÃ©gion de Casablanca que Safran sâ€™est assurÃ© un approvisionnement en Ã©lectricitÃ© renouvelable produite dans le pays. Un premier ensemble de sites industriels du Groupe sera ainsi couvert Ã 100% des besoins, ce qui devrait reprÃ©senter dÃ¨s 2026 environ 20 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© bas carbone. Lâ€™accord sera Ã©largi dans les annÃ©es Ã venir Ã dâ€™autres rÃ©gions de maniÃ¨re Ã couvrir lâ€™ensemble des sites Safran.

Malaisie : aprÃ¨s le photovoltaÃ¯que, Safran sâ€™engage dans un projet hydroÃ©lectrique

En Malaisie, Safran, via sa filiale Safran Landing Systems, contribue au financement dâ€™une centrale hydraulique qui sera mise en service fin 2028 dans lâ€™Etat de Kedah. Ce projet vient sâ€™ajouter Ã celui dÃ©jÃ existant de construction dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que qui sera mise en service cette annÃ©e dans lâ€™Etat de Perak. Ensemble, ces deux projets permettront de gÃ©nÃ©rer un volume dâ€™au moins 95 GWh dâ€™Ã©nergie renouvelable par an, couvrant, par des contrats VPPA conclus pour une durÃ©e de vingt et un ans, la majoritÃ© de la consommation projetÃ©e du site Safran Landing Systems.

Safran soutient les filiÃ¨res locales de production dâ€™Ã©nergie renouvelable.

Tous ces contrats illustrent concrÃ¨tement lâ€™engagement long terme du Groupe en matiÃ¨re de dÃ©carbonation et le soutien apportÃ© au dÃ©veloppement des filiÃ¨res locales de production dâ€™Ã©nergie renouvelable. Â«â€¯AprÃ¨s la Pologne, la Chine et le Royaume-Uni, ces contrats marquent une Ã©tape importante dans notre dÃ©marche de rÃ©duction des Ã©missions et nous permettent de dÃ©carboner la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© de nos principaux sites au Mexique, aux Ã‰tats-Unis, en Malaisie et au Marocâ€¯Â» estime Nathalie Stubler, Directrice Groupe, DÃ©veloppement durable.