Arkolia ouvre une collecte de financement participatif local pour la centrale solaire au sol de Hanches en Eure-et-Loir (28)

Arkolia vient de lancer une campagne de financement participatif de 500 000 € dédiée à son projet de centrale photovoltaïque à Hanches (28). Lauréat de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), ce projet illustre la volonté du groupe de conjuguer performance énergétique et ancrage territorial. Un projet de cohésion pour le territoire !

D’une puissance totale de 4,327 MWc, la future centrale de Hanches s’inscrit dans une démarche de production locale, décarbonée et intelligente. Avec une production annuelle estimée à 1 169 kWh/kW, l’installation contribuera significativement au mix énergétique régional dès sa mise en service, prévue pour fin 2026. Au-delà de la simple production, ce projet intègre une dimension technique forte, incluant le déploiement de panneaux photovoltaïques de dernière génération, les infrastructures de raccordement et des dispositifs de stockage, une expertise clé d’Arkolia pour garantir la flexibilité du réseau.

Une opportunité d’investissement local et exclusif

Afin de concrétiser cette opération, Arkolia émet des obligations simples pour un montant cible d’environ 500 000 €. Ces fonds seront directement alloués au financement des CAPEX (coûts de construction, installation, équipements) ainsi qu’au développement technique et réglementaire du parc. Dans une logique de circuit court économique, cette collecte est exclusivement réservée aux habitants et personnes morales du département d’implantation et des départements limitrophes :

Eure-et-Loir (28)

Loiret (45), Loir-et-Cher (41), Sarthe (72), Eure (27), Orne (61), Yvelines (78) et Essonne (91).

« Un projet commun, créateur de valeur partagée »

Guidé par ses valeurs d’innovation et d’humanité, Arkolia ne conçoit pas la transition énergétique sans l’adhésion des territoires. Ce financement participatif permet aux riverains de devenir acteurs de leur énergie et de bénéficier directement des retombées économiques d’une infrastructure verte installée près de chez eux. “Le projet de Hanches est une étape clé de notre développement en Eure-et-Loir. En ouvrant le financement aux citoyens, nous transformons une infrastructure technique en un projet commun, créateur de valeur partagée et respectueux de nos engagements ESG,” confie la direction d’Arkolia.