Valentin Software dÃ©voilera les nouvelles fonctionnalitÃ©s de PV*SOL et GeoT*SOL Ã  Intersolar Europe 2026

Valentin Software prÃ©sentera une nouvelle fois ses logiciels de conception pour systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques, solaires thermiques et pompes Ã chaleur Ã Intersolar Europe Ã Munich. Du 23 au 25 juin 2026, les visiteurs professionnels pourront dÃ©couvrir les derniÃ¨res versions de PV*SOL premium et GeoT*SOL sur le stand A4.331.

Avec PV*SOL premium, la conception de systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques est dÃ©sormais encore plus rapide et prÃ©cise. Une nouvelle interface exclusive avec le fournisseur de donnÃ©es Rexplorer permet aux utilisateurs d’importer en un clic des modÃ¨les 3D de la quasi-totalitÃ© des bÃ¢timents en Allemagne. Les visiteurs d’Intersolar pourront tester cette nouvelle fonctionnalitÃ© en direct sur le stand de Valentin Software.

Le logiciel de conception de pompes Ã chaleur GeoT*SOL continue Ã©galement d’Ã©voluer. Il est dÃ©sormais disponible en cinq languesÂ : allemand, anglais, franÃ§ais, italien et tchÃ¨que. De plus, une interface modernisÃ©e, des couleurs de graphiques actualisÃ©es et de nouveaux graphismes systÃ¨me offrent une clartÃ© et une facilitÃ© d’utilisation accrues lors de la conception de systÃ¨mes de pompes Ã chaleur.

Sur le stand A4.331, les visiteurs pourront assister Ã des sessions de conception en direct avec PV*SOL premium et l’Ã©quipe d’experts de Valentin Software sera disponible pour leur prodiguer des conseils pratiques. Cette annÃ©e, les partenaires commerciaux internationaux Kielgo (Pologne) et Solsta SAS (Chili, Colombie, Costa Rica, Ã‰quateur, Mexique, PÃ©rou) seront prÃ©sents. En exclusivitÃ© pour Intersolar, tous les visiteurs du salon bÃ©nÃ©ficieront d’une rÃ©duction avantageuse sur les licences commerciales utilisateur de PV*SOL premium, T*SOL et GeoT*SOL.