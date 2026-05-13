Nouveau partenariat solaire entre le lyonnais EH2 et le Fonds Régional OSER ENR

Le photovoltaïcien lyonnais EH2 et le Fonds régional OSER ENR signent un nouveau partenariat pour le développement d’un projet photovoltaïque au sol sur la commune de La Roche-sur-Grâne (Drôme). Un projet solaire raisonné, voulu par et pour le territoire !

Parce que le photovoltaïque au sol suscite une attention particulière dans le choix des sites d’implantation, ce projet de La Roche-sur-Grâne est né d’une volonté locale de maîtriser le développement des projets, cohérente avec les ressources et les enjeux du territoire.

Valoriser un foncier dégradé à faibles enjeux

Dès son origine, l’ambition portée par le territoire est claire : éviter tout développement anarchique tout en se laissant la possibilité de valoriser certaines opportunités lorsque les conditions sont réunies. Dans cette dynamique et cette vision partagée, EH2 et OSER ENR ont rejoint la Communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD) pour engager le développement d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de La Roche-sur-Grâne. Le site retenu, d’une superficie d’environ 7 ha, correspond à un terrain remanié ayant servi de plateforme de chantier pour la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse. Ce projet permettra ainsi de valoriser un foncier dégradé à faibles enjeux, sans concurrence avec les espaces agricoles ou naturels.

« Notre modèle commun ; le partage de la gouvernance des projets solaires avec les territoires »

EH2 et OSER ENR sont convaincus que la transition énergétique et le développement des projets solaires reposent comme ici sur des partenariats construits entre le public et le privé. Forts de leur culture de coopération avec les collectivités ainsi que de leurs expertises techniques, environnementales et financières, ces deux partenaires particulièrement implantés en Auvergne Rhône Alpes apportent, aux côtés de la CCVD, les garanties d’un développement concerté et respectueux des enjeux locaux. Cette collaboration s’inscrit dans la continuité de projets photovoltaïques déjà réalisés conjointement par EH2 et OSER ENR avec d’autres collectivités. Autour d’un mantra : « Notre modèle commun ; le partage de la gouvernance des projets solaires avec les territoires ». Pour mener à bien ce projet, une société de projet dédiée a été créée, la SAS EVD 1. Elle réunit donc à son capital la Communauté de Communes du Val de Drôme, EH2 et OSER ENR dans une logique gouvernance partagée, de prises de décisions à l’unanimité sur les orientations du projet et de partage équilibré de la valeur.

Un projet territorial exemplaire, alliant ambition et efficacité

Les études techniques et environnementales sont actuellement engagées avec un objectif de dépôt de la demande d’autorisation administrative début 2027. Au-delà de cette première réalisation, la CCVD entend inscrire cette démarche dans une vision globale du développement du photovoltaïque sur son territoire. D’autres projets complémentaires pourront ainsi être envisagés, notamment en toiture ou via des ombrières, afin de diversifier et massifier les modes de production et renforcer la cohérence de la stratégie énergétique territoriale. Par cette initiative, la CCVD affirme son engagement en faveur de la transition énergétique, en conciliant ambition, pragmatisme et respect des spécificités locales qui fondent son identité.