TRIBUNE : Â« MenacÃ©e de dÃ©mantÃ¨lement, lâ€™agence de la transition Ã©cologique fait lâ€™objet dâ€™attaques fallacieuses, proches de la dÃ©sinformation Â»

Dans une tribune au Â« Monde Â», un collectif de climatologues, dâ€™Ã©conomistes et dâ€™anciens ministres dâ€™horizons politiques divers appellent les parlementaires Ã sâ€™opposer au projet de loi sur la refonte de lâ€™Ademe, qui reviendrait Ã avaliser sa dissolution progressive. Ils soulignent ses contributions en matiÃ¨re de protection de lâ€™environnement mais aussi de pouvoir dâ€™achat, de sÃ©curitÃ© et de souverainetÃ©.

Dans un contexte conjoncturel de remise en question des politiques environnementales Ã lâ€™Ã©chelle internationale, une menace sidÃ©rante apparaÃ®t dans le calendrier parlementaire : le dÃ©mantÃ¨lement progressif de lâ€™Agence de la transition Ã©cologique (Agence de lâ€™environnement et de la maÃ®trise de lâ€™Ã©nergie, Ademe).

Lâ€™avant-projet de loi Â« visant Ã renforcer lâ€™Etat local, Ã articuler son action avec les collectivitÃ©s territoriales et Ã sÃ©curiser les dÃ©cideurs publics Â» prÃ©voit, en son article 7, Â« lâ€™intÃ©gration des dÃ©lÃ©gations rÃ©gionales de lâ€™Ademe au sein des Dreal [directions rÃ©gionales de lâ€™environnement, de lâ€™amÃ©nagement et du logement] Â». La moitiÃ© des effectifs de lâ€™agence serait mis Ã disposition dâ€™office dans les services dÃ©concentrÃ©s de lâ€™Etat. Ce projet de loi devrait Ãªtre prÃ©sentÃ© au conseil des ministres, le 13 mai. Dans le mÃªme temps, de nouvelles restrictions budgÃ©taires sont Ã©galement envisagÃ©es pour cette agence au rÃ´le pourtant essentiel depuis des dÃ©cennies.

A lâ€™heure oÃ¹ la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique (mais aussi en matiÃ¨res premiÃ¨res) est devenue lâ€™une des prioritÃ©s stratÃ©giques de la France, lâ€™Ademe accompagne les collectivitÃ©s et les acteurs Ã©conomiques en matiÃ¨re de sobriÃ©tÃ© et de maÃ®trise de lâ€™Ã©nergie, de prÃ©vention et de gestion des dÃ©chets. Elle pilote surtout depuis plusieurs annÃ©es avec efficacitÃ© le fonds chaleur, lâ€™un des dispositifs les plus pertinents pour rÃ©duire notre dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles importÃ©es [3]. En encourageant le dÃ©veloppement dâ€™Ã©nergies renouvelables dÃ©carbonÃ©es et locales (en particulier dans les rÃ©seaux de chaleur et lâ€™industrie), lâ€™Ademe est crÃ©atrice dâ€™emplois et de dÃ©veloppement Ã©conomique, et offre Ã des millions de FranÃ§ais une solution de chauffage Ã coÃ»t maÃ®trisÃ©.

Cette efficacitÃ© dans lâ€™utilisation de lâ€™argent public pour protÃ©ger le pouvoir dâ€™achat des FranÃ§ais en mÃªme temps que la planÃ¨te a rÃ©guliÃ¨rement Ã©tÃ© saluÃ©e par la Cour des comptes et par lâ€™inspection gÃ©nÃ©rale des finances. Elle repose avant tout sur lâ€™expertise technique et Ã©conomique de ses services, dans une coopÃ©ration permanente et optimisÃ©e avec les acteurs locaux.

MalgrÃ© des restrictions budgÃ©taires drastiques ces derniÃ¨res annÃ©es, en particulier en ce qui concerne le fonds Ã©conomie circulaire, lâ€™Ademe est restÃ©e plus globalement le principal partenaire Ã©tatique des collectivitÃ©s locales dans le dÃ©veloppement de leur stratÃ©gie en matiÃ¨re dâ€™Ã©conomie circulaire, de lutte contre le dÃ©rÃ¨glement climatique, de dÃ©veloppement de stratÃ©gie de mobilitÃ© durable ou encore de rÃ©sorption de sites polluÃ©s orphelins.

Pourquoi remettre en cause un modÃ¨le dont tous les bÃ©nÃ©ficiaires, collectivitÃ©s ou entreprises, se fÃ©licitent ? Lâ€™Ademe est souvent vue comme une machine Ã distribuer de lâ€™argent public et câ€™est une vision totalement restrictive. Lorsquâ€™elle accorde une subvention Ã une collectivitÃ© qui dÃ©sire investir dans un rÃ©seau de chaleur renouvelable, elle le fait aprÃ¨s une vraie assistance Ã la maÃ®trise dâ€™ouvrage, permettant lâ€™optimisation du projet et de lâ€™utilisation de lâ€™argent public.

Ainsi, le fonds chaleur a permis, depuis seize ans, dâ€™aider plus de 10 000 installations dâ€™Ã©nergies renouvelables et de rÃ©cupÃ©ration dâ€™Ã©nergie, alimentant lâ€™Ã©quivalent de la consommation de chaleur dâ€™environ 5 millions de logements, en substitution principalement Ã du gaz fossile importÃ©. Ces projets ont gÃ©nÃ©rÃ© prÃ¨s de 16 milliards dâ€™euros dâ€™investissement et permis de rÃ©duire le dÃ©ficit budgÃ©taire de la France de 2,5 milliards dâ€™euros chaque annÃ©e, avec un coÃ»t du CO2 Ã©vitÃ© particuliÃ¨rement efficace (51 euros par tonne), une efficience saluÃ©e Ã plusieurs reprises par la Cour des comptes. Lâ€™Ademe a Ã©galement accompagnÃ© des centaines de projet de substitution dâ€™Ã©nergies fossiles dans lâ€™industrie, favorisant ainsi la compÃ©titivitÃ© de nos entreprises tout en assurant leur dÃ©carbonation.

Mais regardons la rÃ©alitÃ© en face, lâ€™Ademe est un totem politique qui a fait ces derniers mois lâ€™objet dâ€™attaques fallacieuses et proches de la dÃ©sinformation au plan politique national, de la part de tous les adversaires de la transition Ã©cologique et Ã©nergÃ©tique, pourtant si cruciale pour la protection de notre environnement, la sÃ©curitÃ© sanitaire de nos concitoyens, mais aussi la prÃ©servation du pouvoir dâ€™achat et notre souverainetÃ©.

De tous horizons et de toutes sensibilitÃ©s, nous demandons aux parlementaires de sâ€™opposer au dÃ©mantelement de lâ€™Ademe et de contribuer au contraire au renforcement des moyens de lâ€™Etat et des territoires, donc de lâ€™Ademe. Vous agirez ainsi en faveur dâ€™une transition Ã©cologique et Ã©nergÃ©tique, seule capable de garantir, Ã moindre coÃ»t, la grandeur de la France et la sÃ©curitÃ© des FranÃ§ais dans un monde de plus en plus instable.

Premiers signataires : Jean-Louis Bal, prÃ©sident dâ€™Agir pour le climat ; Delphine Batho, ancienne ministre de lâ€™Ã©cologie ; Christophe BÃ©chu, ancien ministre de la transition Ã©cologique ; Christian de Perthuis, Ã©conomiste, prÃ©sident de la chaire Economie du climat Ã lâ€™universitÃ© Paris-Dauphine ; FranÃ§ois de Rugy, ancien ministre de la transition Ã©cologique ; Nicolas Garnier, dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral de lâ€™association Amorce ; Chantal Jouanno, ancienne ministre des sports et prÃ©sidente de lâ€™Ademe ; Jean Jouzel, climatologue et ancien vice-prÃ©sident du Groupe dâ€™experts intergouvernemental sur lâ€™Ã©volution du climat (GIEC) ; Corinne Lepage, ancienne ministre de lâ€™environnement ; ValÃ©rie Masson-Delmotte, climatologue, ancienne coprÃ©sidente du GIEC ; AgnÃ¨s Pannier-Runacher, ancienne ministre de la transition Ã©cologique et Ã©nergÃ©tique ; Brune Poirson, ancienne secrÃ©taire dâ€™Etat Ã la transition Ã©cologique ; Dominique Voynet, ancienne ministre de lâ€™environnement.