Valeco/Enerfip : lancement dâ€™une campagne de financement participatif pour le parc solaire des Calottes (84)

Lauréat de l’appel d’offres lancé par la Commission de Régulation de l’Energie, le parc solaire des Calottes connait une nouvelle étape grâce à la campagne de financement participatif de 288 000 € lancée le 30 juin prochain sur la plateforme Enerfip. Pour un solaire toujours plus citoyen !

Alors que la prise de conscience autour de la nécessité de développer l’indépendance énergétique de la France s’est accélérée notamment sous l’effet de la guerre en Ukraine, la société Valeco, à l’initiative du parc, souhaite permettre aux habitants de la région de prendre part à ce projet ambitieux pour la transition énergétique du territoire. Les habitant.es du département du Vaucluse ainsi que ceux des départements limitrophes pourront investir dès 10 € dans ce projet visant au développement de la production d’énergie verte locale.

Le parc « Des Calottes » : un projet vertueux et fédérateur ancré dans le territoire

Situé sur la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse, au cœur du lieu-dit Les Calottes, le projet s’étend sur une superficie de 5 ha pour une puissance totale de près de 4,3 MWc. La centrale sera composée de 8 127 modules photovoltaïques qui seront en mesure de produire environ 6 091 MWh par an, soit la consommation électrique de près de 3 300 personnes. En construction depuis le mois de décembre 2021, le parc est localisé sur une ancienne carrière transformée en décharge municipale avant de connaitre des travaux de réagencement permettant l’accueil du projet. Renouvelable, compétitive et créatrice d’emplois, l’énergie solaire est l’une des clés du changement pour produire durablement de l’électricité à bas coût, plus propre et indépendante des ressources fossiles.

Un projet respectueux de l’environnement

Dans une démarche de respect de l’habitat de la faune et de la flore, la société Valeco s’est assurée que le parc comprenne des passages pour la petite faune dans les clôtures, la préservation et replantation des pelouses à Brachypode, la mise en place de pierriers pour lézard ainsi que de nichoirs. Un suivi environnemental est prévu tout au long de la durée d’exploitation par un bureau d’étude indépendant. Les habitants inclus dans les projets locaux d’énergies renouvelables

Ouverture de la collecte le 30 juin à 12h30

Dans le cadre de cet appel d’offre, le développeur s’est engagé à ce que 40% des fonds propres qui financeront le projet soient apportés par les habitants du Vaucluse et des départements limitrophes (04 – 07 – 13 – 26 – 30 – 83 – 84). Valeco a fait appel à la plateforme Enerfip, pour la mise en place d’une collecte de 288 000 €. La collecte ouvrira le 30 juin à 12h30 et se clôturera définitivement le 4 octobre à 23h59. Elle est réservée dès son ouverture aux habitants de l’Isle-sur-la-Sorgues (84) ainsi qu’aux investisseurs Coste Cuyère éligibles au projet Les Calottes puis dès le 7 juillet au département du Vaucluse et ses départements limitrophes (départements 04 – 07 – 13 – 26 – 30 – 83 – 84). Une permanence d’information à distance est organisée par Enerfip, en présence de Valeco, afin de répondre aux questions sur ce projet de centrale photovoltaïque. Elle aura lieu le mercredi 29 juin à 18h30.