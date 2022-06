SerenySun rÃ©alise une levÃ©e de fonds de prÃ¨s dâ€™un million dâ€™euros

La start-up aixoise spécialisée dans les circuits courts de l’énergie, SerenySun, vient de réaliser une levée de fonds de près d’1 million d’euros afin d’accélérer la transition énergétique au niveau local. Une opération accompagnée par De Gaulle Fleurance & Associés !

La levée de fonds d’un près d’un million d’euros de SerenySun provient de plusieurs sources, dont deux nouveaux actionnaires : Myriam Maestroni, présidente de la fondation E5T, et Luc Poyer, président du conseil d’administration du fabricant d’électrolyseurs McPhy. À cela s’ajoute le soutien de Bpifrance à travers un prêt d’amorçage, après que SerenySun a été lauréate du troisième Programme d’Investissement d’Avenir (PIA3) en faveur des « territoires d’innovation ». Les associés fondateurs de SerenySun, Donald François et Patrice Gerardin, ont également participé au tour de table.

Axe privilégié : l’autoconsommation collective

L’axe de développement privilégié est celui de l’autoconsommation collective. SerenySun repose sur le déploiement d’une énergie décarbonée et verte via des circuits courts en s’appuyant sur la création de communautés d’énergie renouvelable sur le principe de l’autoconsommation collective, visant à produire à une échelle locale 30 à 50% des besoins énergétiques. Cette énergie est amenée à être partagée entre différents acteurs locaux (collectivités, particuliers, professionnels), proches du site de production conformément à la Loi Energie Climat de 2019.

Les décisionnaires doivent soutenir ce modèle local et collaboratif

De Gaulle Fleurance & Associés (Sylvie Perrin, associée, et David Faravelon, avocat) accompagne SerenySun dans la structuration réglementaire et contractuelle de son projet ainsi que dans les relations institutionnelles avec la commune de Cabriès.« Nous sommes heureux d’avoir contribué au succès de SerenySun que nous accompagnons sur la construction de leur modèle d’affaire depuis trois ans. », déclare Sylvie Perrin, Associée chez De Gaulle Fleurance & Associés. « Cette levée de fonds démontre qu’il est possible de développer des projets d’autoconsommation collective, malgré le manque de soutien public, avec beaucoup de persévérance et des actionnaires fortement impliqués. Les projets d’autoconsommation visent à créer un écosystème local de partage d’énergie verte. Nous espérons que ce succès amènera les décisionnaires à soutenir ce modèle local et collaboratif. »