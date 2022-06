Le DÃ©partement du Loiret souhaite lever 50Mâ‚¬ pour dÃ©velopper les Ã©nergies renouvelables

Lors de la session des 16 et 17 juin 2022, le Département a présenté son projet de société d’économie mixte départementale pour développer la production d’énergies renouvelables dans le Loiret. Cette structure pourra porter directement certains projets ou participer financièrement (prise de participation au capital, apports en comptes courants d’associés) à des sociétés de projet dédiées. Le Département y contribuera à hauteur de 8,5M€, complétés par d’autres investisseurs pour atteindre 10M€.

Le tour de table complet sera défini d’ici la fin de l’année. Ce montant de capital permettra de recourir à l’emprunt pour un volume estimé à 40M€, portant à 50M€ la capacité d’action de ce nouvel acteur sur le territoire départemental. L’avantage d’une telle structure pour le Département est d’en maîtriser la gouvernance, d’être associé à des partenaires privés qui apportent un savoir reconnu, des capitaux et un partage des risques ; et de conserver l’essentiel de la création de la valeur pour la collectivité.

Des projets photovoltaïques déjà identifiés

Un certain nombre de projets de centrales photovoltaïques, pour lesquels le Département dispose déjà d’une emprise foncière, ont été identifiés : – centrale au sol sur la ferme des Saints-Pères à Saint-Cyr-en-Val et la Ferté-Saint-Aubin – centrale au sol et panneaux photovoltaïques (toitures des hangars) sur l’aéroport du Loiret – centrale en toiture sur l’aire de covoiturage de Chateauneuf-sur-Loire – centrale sur toiture sur les collèges et certains bâtiments du SDIS.

À terme, d’autres projets seront étudiés, notamment la création d’un électrolyseur afin de produire de l’hydrogène sur le parc de la zone de la Saussaye à Saint-Cyr-en-Val, à partir de la future centrale photovoltaïque. Une politique volontariste du Département Cette nouvelle société d’économie mixte s’inscrit dans la politique environnementale volontariste du Département, qui s’est notamment traduite par l’adoption d’une COP interne et qui verra, dès 2023, la présentation du budget sous un prisme environnemental.