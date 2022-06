VALECO inaugure son premier parc de production dâ€™Ã©nergie renouvelable en Bourgogne-Franche-ComtÃ©

Le producteur d’énergie renouvelable VALECO a inauguré jeudi 23 juin dernier la centrale solaire de Maine, située sur un terrain à Cordesse appartenant à la commune de Reclesne (71). À cette occasion, une visite pédagogique a été effectuée avec 47 élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal des communes de Lucenay, Chissey et Reclesne. Une centrale solaire qui couvre l’équivalent de la consommation de 2720 ménages !

En service depuis octobre 2021, la centrale solaire de Maine est composée de 10 620 panneaux sur une ancienne friche de 7,7 hectares, représentant une production annuelle de 5890 MWh soit la consommation énergétique annuelle de 2 720 habitants.

Contribuer à la transition énergétique du territoire et à son économie

Tout au long de ce projet initié en 2010, VALECO a fait appel à des entreprises locales notamment pour le terrassement du terrain ou encore la mise en place de clôtures. Un berger local profitera également prochainement du terrain pour le pâturage de moutons. « Nous sommes très heureux d’inaugurer notre première centrale de production d’énergie renouvelable sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, fruit du travail mené par les équipes VALECO depuis de nombreuses années. Le photovoltaïque représente aujourd’hui 20% de l’énergie produite dans la région, et nous sommes fiers d’y contribuer à notre échelle. Cette opération, réalisée en étroite concertation et collaboration avec les élus locaux, les entreprises locales et la population, illustre la capacité des différentes parties prenantes à se mobiliser ensemble pour favoriser l’accélération de la transition énergétique du territoire.

Favoriser l’indépendance énergétique de la France

Ce sujet est d’autant plus important dans le contexte actuel pour favoriser l’indépendance énergétique de la France en développant les énergies renouvelables localement », souligne François Daumard, Président de VALECO. Pour Jean-Louis Martin, maire de Reclesne « Cette inauguration est l’aboutissement de plus de 10 années de travail, une démarche pionnière à son époque. Il a été nécessaire de lever de nombreux obstacles avec le soutien de VALECO. La ténacité de l’équipe municipale a fait la différence pour réussir ce beau projet. Il redonne vie à un ancien site industriel totalement abandonné, sans aucune dépense pour la commune, avec des retombées financières et fiscales intéressantes pour l’ensemble du territoire et une contribution significative à l’effort que nous devons tous mener pour réduire les émissions de CO2 ». Implanté en Bourgogne-Franche-Comté depuis 2020, le bureau VALECO de Dijon, composé de 10 collaborateurs, gère actuellement 18 projets d’énergie renouvelable en cours de développement, représentant une puissance totale de 392 MW.