Arkolia Ã‰nergies et Lendosphere lancent un financement participatif pour un programme de 300 MWc d’EnR

Arkolia Énergies annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié au programme « Hurricane » pour la construction et l’exploitation de plus de 2 200 centrales photovoltaïques en toiture et au sol ainsi que d’un parc éolien. Cette campagne est ouverte à tous avec un objectif de 1,5 million d’euros, qui pourra être déplafonné jusqu’à 5 millions d’euros en fonction de la dynamique de collecte. Vous avez dit changement d’échelle ?

Cette campagne, en prêt rémunéré, contribue au financement du programme « Hurricane » pour le développement, la construction et l’exploitation d’un portefeuille de plus de 2 200 centrales photovoltaïques situées sur des bâtiments agricoles ou industriels, de centrales aux sols et d’un parc éolien, soit une puissance globale de plus de 300 MWc.

Associer les investisseurs particuliers à un programme de 300 M€

Ce programme représente un investissement global de près de 300 millions d’euros, en cours de réalisation avec les banques Caisse d’Epargne PACA et BPIFrance, du fonds d’investissement MIROVA et de Lendosphere, en complément des fonds propres apportés par Arkolia Energies. Pour les particuliers, c’est l’opportunité d’investir dans un portefeuille diversifié en termes de projets, de stades de développement et d’énergies, tout en décarbonant ses placements. Les impacts positifs de ce programme sont multiples : il permet de développer des outils de production pour répondre aux besoins des agriculteurs, de réaliser des investissements industriels pour produire de l’énergie propre et à faible coûts, d’économiser 3 240 tonnes de CO2 par an tout en poursuivant le développement de tout un écosystème de partenaires locaux et non délocalisables. Les engagements RSE/ESG font partie intégrante de ce programme d’investissement. Pour y participer, les investisseurs doivent au préalable s’inscrire sur le site de Lendosphere.

Synergie des énergies

Pour Jean-Sébastien Bessière, co-fondateur et président d’Arkolia Énergies : « Ce nouveau programme d’investissement, après le succès de celui d’Avalanche, marque un nouvel épisode stratégique de croissance de notre entreprise en mutualisant pour la 1ère fois des projets solaires en toiture, au sol et éolien dans la même structure et permettant une synergie des énergies. Nous avons également voulu ouvrir l’opportunité d’investir dans nos projets au plus grand nombre pour rester fidèle à notre volonté originelle de démocratiser les énergies renouvelables tout en respectant nos engagements d’impacts positifs aussi bien sociétaux et sociaux. » Pour Laure Verhaeghe, directrice générale de Lendosphere : « Cette campagne prouve à nouveau la complémentarité stratégique du financement participatif avec les autres sources de financement des énergies renouvelables pour les acteurs du secteur. Du côté des investisseurs, c’est l’opportunité d’avoir accès à des projets auparavant réservés aux investisseurs institutionnels : cette démocratisation est essentielle au regard des enjeux climatiques et énergétiques de notre décennie. »

Construction de 300 MWc de projets éolien et solaires entre 2022 et 2024

Les mises en service des projets du programme Hurricane s’échelonneront entre 2022 et 2024 :

- Environ 2 200 toitures photovoltaïques sur des bâtiments agricoles ou des sites industriels compris entre 100 et 300 kWc), dont la puissance cumulée est d’environ 175 MWc. Ces centrales sont situées sur des toitures de bâtiments agricoles, principalement neufs, utilisés pour du stockage de céréales, de matériel et de fourrage ou encore pour la stabulation du bétail (étables) ou des chais de vinification.

- 8 centrales photovoltaïques au sol de grandes tailles (entre 2 et 20 MWc), dont la puissance cumulée est d’environ 80 MWc. – Le parc éolien du Haut-Dourdou, de 57 MW au total (dont Arkolia Energies co-détient 50% avec EDF Renouvelables). Les investisseurs seront tenus informés des avancées de ce programme et de sa production annuelle d’électricité renouvelable.