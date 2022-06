Un projet portÃ© par Sunâ€™Agri obtient le tout premier label Â« Projet AgrivoltaÃ¯que sur Cultures â€“ Classe A Â» de lâ€™AFNOR

Lancé il y a quelques mois, le label « Projet Agrivoltaïque sur Cultures – classe A» de l’AFNOR Certification vient d’être attribué pour la toute première fois. Le futur projet agrivoltaïque, équipé de la solution Sun’Agri, sera au service de la protection du vignoble de la coopérative Cap Leucate (Aude). Cette labellisation est une reconnaissance de la qualité et de l’exigence des projets accompagnés par Sun’Agri.

L’agrivoltaïsme, cette technologie d’adaptation pour l’agriculture face au changement climatique, ne cesse de faire parler d’elle : le Sénat, l’Assemblée Nationale et l’ADEME se sont récemment penchés dessus, et le Président de la République l’a même mentionnée lors du débat d’entre deux tours. Une exposition qui accompagne le nombre toujours plus important de projets agrivoltaïques.

Labellisation AFNOR Certification : un label d’excellence

Dans l’objectif de distinguer les projets agrivoltaïques les plus vertueux d’un point de vue agronomique, l’AFNOR a lancé début 2022 le label « Projet Agrivoltaïque ». Ce label fournit les gages de qualité, de confiance et de transparence, depuis l’élaboration d’un projet jusqu’à cinq ans après sa mise en service en évaluant l’adéquation entre la culture et la technologie, l’adaptation technique ainsi que la gouvernance et la cohérence du partenariat avec les acteurs agricoles. Ce label a pour but d’encourager les acteurs du secteur à proposer un agrivoltaïsme étant au service de l’agriculture avant tout.

Cette certification se décline sous trois niveaux chronologiques selon la vie du projet :

1. Développement du projet » : Evaluation du projet par rapport aux exigences en phase de développement

2. Mise en service du projet » : Evaluation de l’application des critères de mise en œuvre de l’installation et des dispositions prises pour le fonctionnement

3. Phase d’exploitation » : Evaluation des exigences en phase d’exploitation et validation des impacts du projet sur la valeur agricole

Un projet agrivoltaïque innovant, au service des enjeux climatiques de la coopérative de la Cave Leucate

Sun’Agri, pionnier et leader dans l’agrivoltaïsme dynamique, annonce ainsi que son site pilote de Leucate, qui sera mis en service fin 2022, devient le premier dispositif à être labellisé par l’AFNOR Certification (Classe A). Ce dernier, construit au second semestre 2022, sera déployé sur une parcelle globale de 1,5 ha, dont 0,5 de surface témoin permettant une comparaison des résultats agronomiques. Les vignes seront entièrement replantées en cépage Alicante (rosé) par la coopérative de la Cave Leucate. Enfin, le projet sera suivi agronomiquement par la Chambre d’Agriculture de l’Aude durant 6 ans. La cave coopérative Cap Leucate regroupe près de 170 coopérateurs vignerons sur plus de 1 300 ha. Aujourd’hui, les vignes de la coopérative sont confrontées à un ensoleillement excessif, entrainant des vendanges de plus en plus précoces et des vins déséquilibrés. Le vignoble est également menacé par d’intenses gelées printanières. Par ailleurs, la canicule de fin juin-début juillet 2019 a été dévastatrice pour bon nombre de vignobles. Depuis plusieurs années, la coopérative développe de nombreux projets innovants viticoles dans le but de répondre aux différentes problématiques de la profession. Le dispositif agrivoltaïque de Sun’Agri est une de ces réponses. Ce projet incarne la vision de l’agrivoltaïsme de Sun’Agri : un dispositif technologique au service de la protection de la production agricole face au dérèglement climatique. Cette première labellisation est prometteuse pour la suite. Actuellement 10 projets accompagnés bénéficiant de la technologie et du savoir-faire de Sun’Agri sont en cours d’évaluation pour être labellisés et l’ambition est d’en soumettre 15 d’ici la fin de l’année.