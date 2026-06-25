Vagues de chaleur et climatisation : la Dolce Vita grÃ¢ce Ã  l’Ã©nergie solaire sur les toits

La climatisation devient de plus en plus la solution privilÃ©giÃ©e lors des vagues de chaleur. Cependant, cela entraÃ®ne non seulement plus d’Ã©missions, mais cela met aussi une pression croissante sur le rÃ©seau Ã©lectrique â€“ culminant mÃªme en coupures de courant mortelles. Sur le papier, les panneaux solaires sembleraient Ãªtre la solution parfaite : une Ã©nergie propre dÃ©rivÃ©e directement du soleil et facilement disponible pendant les mois d’Ã©tÃ© les plus chauds. Mais Ã quel point peuvent-ils vraiment Ãªtre bÃ©nÃ©fiques ? Une nouvelle Ã©tude dirigÃ©e par le CMCC a quantifiÃ© les bÃ©nÃ©fices du solaire sur les toits pour rÃ©duire la consommation d’Ã©lectricitÃ© du rÃ©seau en Italie, rÃ©vÃ©lant qu’une adoption accrue du solaire pourrait compenser environ la moitiÃ© de l’augmentation de l’absorption d’Ã©lectricitÃ© du rÃ©seau pour le climat. Comme une Ã©videnceÂ !

Le rapport Synergies entre l’attÃ©nuation et l’adaptation climatique : le rÃ´le du photovoltaÃ¯que dans la satisfaction de la demande de refroidissement en Italie analyse comment des Ã©tÃ©s plus chauds affecteront la demande d’Ã©lectricitÃ© rÃ©sidentielle et quelle part de ce besoin supplÃ©mentaire de refroidissement peut Ãªtre comblÃ©e par le photovoltaÃ¯que sur toit (PV).

Â« Les panneaux solaires sur les toits offrent une solution puissanteâ€¦pendant les pÃ©riodes de refroidissement de pointeÂ Â»

En utilisant des donnÃ©es Ã©lectriques au niveau des mÃ©nages, des statistiques dÃ©taillÃ©es sur l’adoption du solaire et des projections climatiques Ã haute rÃ©solution, les auteurs estiment combien d’Ã©nergie supplÃ©mentaire les foyers italiens tiendront pour le refroidissement et combien le photovoltaÃ¯que peut compenser. Â« Les panneaux solaires sur les toits offrent une solution puissante : ils peuvent compenser prÃ¨s de la moitiÃ© de la demande d’Ã©lectricitÃ© accrue pendant les pÃ©riodes de refroidissement de pointe Â», explique l’auteure principale de l’Ã©tude, Lucia Piazza. Â« Cela importe pour le public car cela montre comment l’Ã©nergie propre peut simultanÃ©ment lutter contre le changement climatique et aider les gens Ã faire face Ã ses effets, tout en rÃ©duisant potentiellement les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques des mÃ©nages. Â» L’Ã©tude rÃ©vÃ¨le que le changement climatique Ã lui seul pourrait faire augmenter la demande de refroidissement rÃ©sidentiel d’environ 5 % de la consommation totale d’Ã©lectricitÃ© rÃ©sidentielle actuelle. ParallÃ¨lement, si le solaire sur toit croÃ®t conformÃ©ment aux plans nationaux actuels â€“ passant d’environ 6 % des foyers aujourd’hui Ã environ 22â€“24 % en 2050 â€“ le photovoltaÃ¯que pourrait rÃ©duire de moitiÃ© cette charge supplÃ©mentaire liÃ©e au climat.

Les foyers Ã©quipÃ©s de photovoltaÃ¯que peuvent couvrir une grande partie de leurs besoins en refroidissement

Comme la production solaire atteint son pic pendant les heures les plus chaudes et ensoleillÃ©es, les foyers Ã©quipÃ©s de photovoltaÃ¯que peuvent couvrir une grande partie de leurs besoins en refroidissement directement depuis leurs propres panneaux. Lors des journÃ©es d’Ã©tÃ© les plus chaudes, les foyers disposant de photovoltaÃ¯que sur les toits rÃ©duisent leurs prÃ©lÃ¨vements de rÃ©seau d’environ 68 % par rapport Ã des foyers similaires sans solaire, allÃ©geant la pression sur le systÃ¨me prÃ©cisÃ©ment au moment oÃ¹ la demande atteint son pic. Â« Ce travail apporte des perspectives prÃ©cieuses sur le potentiel futur d’une source d’Ã©nergie renouvelable, en l’occurrence le solaire photovoltaÃ¯que, pour traiter les effets secondaires du rÃ©chauffement climatique dans le secteur rÃ©sidentiel Â», explique Francesco Pietro Colelli. Cependant, les bÃ©nÃ©fices sont rÃ©partis de maniÃ¨re inÃ©gale. Les rÃ©gions du nord de l’Italie et des Ã®les, oÃ¹ la propriÃ©tÃ© solaire est plus Ã©levÃ©e, connaissent les plus fortes rÃ©ductions de la demande liÃ©e au rÃ©seau de refroidissement, tandis que les grandes villes du centre et du sud de l’Italie comme Rome, Naples et Palerme font face Ã une Â« double vulnÃ©rabilitÃ© Â» : elles subiront la chaleur la plus intense mais auront actuellement certains des taux d’installation solaire les plus faibles. Les auteurs soutiennent que des politiques ciblÃ©es pour soutenir le photovoltaÃ¯que sur les toits dans ces zones urbaines chaudes pourraient aider Ã protÃ©ger les habitants contre la hausse des factures et Ã rÃ©duire la pression sur le rÃ©seau pendant les vagues de chaleur.

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