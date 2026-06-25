Galileo Energies Nouvelles fait progresser son portefeuille de projets franÃ§ais dâ€™EnR +BESS de 630 MW

Galileo Energies Nouvelles accÃ©lÃ¨re le dÃ©veloppement de son portefeuille de projets, reprÃ©sentant une puissance cumulÃ©e de plus de 630 MW. ComposÃ© de projets photovoltaÃ¯ques, Ã©oliens terrestres et de systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries (BESS), ce portefeuille illustre la progression et la maturation de la stratÃ©gie multi-technologique de lâ€™entreprise en France.Â

Galileo Energies Nouvelles, filiale du groupe Galileo, franchit une nouvelle Ã©tape dans le dÃ©veloppement de son portefeuilleÂ et dÃ©posera, au cours des trois prochains mois, les demandes dâ€™autorisation de six projets Ã©oliens terrestres reprÃ©sentant une puissance totale de 89 MW, ainsi que de cinq projets agrivoltaÃ¯ques totalisant 69Â MWc. En parallÃ¨le, la consultation publique du projet solaire deÂ GoasorguenÂ (3,25Â MWc), lancÃ©e en mai, illustreÂ le bon avancement des projets franÃ§ais.Â Ã€ lâ€™horizon 2027, la construction dâ€™un projet solaire au sol de 7Â MWcÂ ainsi que dâ€™un projet Ã©olien de 5 MW devrait Ãªtre engagÃ©e. Par ailleurs, un second projet Ã©olien, dÃ©veloppÃ© en co-dÃ©veloppement avec un autre acteur des Ã©nergies renouvelables, a rÃ©cemment obtenu les autorisations nÃ©cessaires Ã sa rÃ©alisation. Ces avancÃ©es constituent une Ã©tape importante dans le dÃ©ploiement des projets de GalileoÂ Energies Nouvelles.Â Â« Les prochains mois marqueront une Ã©tape importante pour Galileo Energies Nouvelles en France, avec le dÃ©pÃ´t des demandes dâ€™autorisation de six nouveaux projets Ã©oliens terrestres et de cinq projets agrivoltaÃ¯ques. Nous prÃ©parons Ã©galement la mise en chantierÂ dâ€™unÂ parc Ã©olienÂ et dâ€™une centrale solaire Â», souligne Pauline Caro, directrice gÃ©nÃ©rale de Galileo Energies Nouvelles. Â« GrÃ¢ce Ã lâ€™engagement et Ã Â lâ€™expertiseÂ de nos Ã©quipes, nous disposons aujourdâ€™hui dâ€™un portefeuille solide et diversifiÃ© qui nous permet dâ€™accÃ©lÃ©rer notre contribution Ã la transition Ã©nergÃ©tique et au renforcement de la production dâ€™Ã©nergie renouvelable en France. Â»

241Â MWcÂ de projets solaires

En France, le portefeuille de projets en dÃ©veloppement de Galileo reprÃ©sente dÃ©sormais plus de 630 MW, rÃ©partis entre 241Â MWcÂ de projets solaires, 270 MW dâ€™Ã©olien terrestre et 120 MW de systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS). Cette complÃ©mentaritÃ© technologique sâ€™inscrit dans la stratÃ©gie de lâ€™entreprise visant Ã soutenir une intÃ©gration accrue des Ã©nergies renouvelables.Â Dans un contexte marquÃ© parÂ l’accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ et par la nÃ©cessitÃ© de consolider la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, le dÃ©veloppement des capacitÃ©s locales de production dâ€™Ã©nergies renouvelables apparaÃ®t comme un levier essentiel pour accroÃ®tre la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique,Â tant Ã lâ€™Ã©chelle franÃ§aise quâ€™europÃ©enne.Â Â« Avec plus de 630 MW de projets en dÃ©veloppement en France, rÃ©partis entre le solaire, lâ€™Ã©olien terrestre et les systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS), Galileo Energies Nouvelles sâ€™affirme comme une plateforme renouvelable solide et diversifiÃ©e. Cette dynamique nous permettra de contribuer de maniÃ¨re significativeÂ Ã fournir de l’Ã©lectricitÃ© verteÂ ainsi quâ€™au renforcement de la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique en France et en Europe Â» conclut Ingmar Wilhelm, cofondateur et PDG de Galileo.