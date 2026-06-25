IRISOLARIS Roumanie : un nouvel acteur franÃ§ais de la transition Ã©nergÃ©tique en Roumanie

IRISOLARIS Groupe, entreprise franÃ§aise indÃ©pendante (ETI), inaugure sa premiÃ¨re filiale en Europe, marquant une nouvelle Ã©tape dans son dÃ©veloppement et son engagement en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique en Roumanie. Par cette ouverture internationale, IRISOLARIS montre la capacitÃ© des entreprises franÃ§aises Ã innover, Ã sâ€™adapter aux spÃ©cificitÃ©s locales dâ€™un nouveau marchÃ© et Ã contribuer au dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables en Europe.

FondÃ© il y a plus de 17 ans, Irisolaris Groupe est un acteur reconnu du secteur photovoltaÃ¯que, intervenant sur lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur, du dÃ©veloppement de projets Ã la construction dâ€™installations solaires, jusquâ€™Ã leur exploitation et leur maintenance. Lâ€™implantation en Roumanie sâ€™inscrit dans une stratÃ©gie de dÃ©ploiement europÃ©en visant Ã rÃ©pondre aux besoins croissants en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie renouvelable et de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. La cÃ©rÃ©monie dâ€™inauguration sâ€™est tenue en prÃ©sence de Nicolas Warnery, Ambassadeur de France en Roumanie, et Charles Nucci, PrÃ©sident dâ€™Irisolaris Groupe, ainsi que de reprÃ©sentants du gouvernement, des autoritÃ©s locales et des partenaires Ã©conomiques issus de secteurs stratÃ©giques. Â« Lâ€™implantation dâ€™Irisolaris Groupe en Roumanie illustre pleinement la capacitÃ© des entreprises franÃ§aises Ã accompagner les transformations Ã©conomiques et Ã©nergÃ©tiques du pays. En apportant son expertise sur toute la chaÃ®ne du photovoltaÃ¯que, le groupe contribue concrÃ¨tement Ã la transition Ã©nergÃ©tique et Ã la compÃ©titivitÃ© des acteurs locaux Â» confie Nicolas Warnery, Ambassadeur de France en Roumanie. Â Â

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Lâ€™implantation dâ€™Irisolaris Groupe en Roumanie repose sur un ancrage local dÃ©jÃ existant, Ã travers la sociÃ©tÃ© Lamis Energy, site de production de shelters industriels lancÃ© en 2024. SpÃ©cialisÃ©e dans la production de structures techniques pour le photovoltaÃ¯que, Lamis Energy constitue aujourdâ€™hui une base industrielle stratÃ©gique pour le dÃ©veloppement des activitÃ©s dâ€™Irisolaris Groupe dans le pays. Son intÃ©gration et son changement de nom en Irisolaris Romania, finalisÃ©s en novembre 2025, traduisent la volontÃ© du groupe de renforcer durablement sa prÃ©sence locale. Â« Avec Irisolaris Romania, notre nouvelle agence multi-technique, nous affichons lâ€™ambition de nous dÃ©ployer Ã grande Ã©chelle sur ce marchÃ©, en adressant deux segments clÃ©s : le C&I et le secteur agricole. Notre objectif est de proposer en Roumanie le mÃªme niveau dâ€™exigence industrielle, la mÃªme qualitÃ© dâ€™ingÃ©nierie et la mÃªme capacitÃ© dâ€™exÃ©cution qui font aujourdâ€™hui la force de notre Groupe en France Â» prÃ©cise Charles Nucci, PrÃ©sident dâ€™Irisolaris Groupe.