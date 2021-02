Vague de froid : Eaton travaille Ã  des alternatives pour permettre au rÃ©seau Ã©lectrique de passer lâ€™hiver sans tension

Un gros coup de froid s’abat sur le Nord de la France en cette deuxième semaine de février. Un pic de consommation sera-t-il atteint ? Depuis quelques années et durant l’hiver, il n’est pas rare de voir le Réseau de transport d’électricité inviter les Français à appliquer quelques éco-gestes pour éviter toute coupure de courant liée aux températures glaciales annoncées sur le pays. Et le groupe Eaton de se pencher sur les alternatives existantes qui peuvent contribuer à éviter et anticiper ce type de situation tout en sécurisant l’alimentation des consommateurs. Vous avez dit stockage ?

Pour faire face aux défaillances du réseau lors des grands froids hivernaux comme c’est le cas en ce moment, Eaton, acteur majeur de la gestion d’énergie dans les bâtiments résidentiels & tertiaires et spécialiste du stockage d’énergie propose des solutions permettant de palier les coupures d’alimentation électrique tout en maximisant l’autoconsommation solaire dans l’objectif de réduire les empreintes carbones tout en faisant des économies sur les factures énergétiques. « L’objectif est de produire, stocker et consommer localement l’énergie solaire. Ce système polyvalent permet une autoconsommation photovoltaïque optimisée, l’écrêtage des pics de consommation et l’alimentation de secours tout en étant à la fois évolutif, modulaire et rapide à installer » souligne Christophe Bourgueil, responsable business du stockage et de la Transition Energétique en France.. L’efficacité d’une triple lame !

Du stockage pour plus d’équilibre et de flexibilité réseau

Dans la volonté et la prise de conscience des Etats de décarboner la production d’énergie par le développement des énergies renouvelables, les réseaux ont de plus en plus besoin de d’équilibre et de flexibilité. Il s’agit là d’une vraie tendance de fonds. Dans ce contexte, Eaton préconise des solutions décentralisées en aval des compteurs chez les utilisateurs, et notamment des solutions de couplage solaire/stockage qui permettent de limiter les impacts d’une demande excessive sur le réseau mais aussi de représenter une solution de secours en cas de coupure d’électricité. Et ce notamment dans des périodes de grands froids ou de tempête ! « Nous avons l’intime conviction que ce type de solutions vertueuses est à développer pour réduire les contraintes réseau et apporter un service à cette infrastructure publique. Des installations diffuses et privées capables de faire un levier considérable pour les gains de flexibilité. Sans oublier pour autant l’effet back-up » poursuit Christophe Bourgueil.

Une solution de secours en cas de coupure d’électricité et pour la continuité du service

Eaton a d’ores et déjà expérimenté la pertinence de ses solutions. En 2020, le Comptoir Electrique de Sarrebourg a été équipé de 400 m² de panneaux photovoltaïques couplés à une dizaine de batteries Eaton de 6 kWh chacune issues du reconditionnement de batteries de voitures (Nissan Leaf) pour une autonomie de 24h00. Une volonté du gérant de l’entreprise, Gérard Laplace, heureux de se lancer dans cette aventure : « On ne doit plus rien à personne. Grâce au soleil, on produit notre énergie nous-mêmes. On est maintenant plus autonome et on a une continuité de service. » Et de continuité de service, il en a été question quelques semaines à peine après la mise service lorsqu’une tempête a fait tomber le réseau à Sarrebourg. La fonction back-up du système de stockage Eaton xStorage Building a parfaitement fonctionné et a permis d’éviter l’arrêt de l’activité commerciale du Comptoir Electrique. Personne ne s’en est aperçu au sein de l’entreprise. Au Comptoir Electrique, la vague de froid de ce mois de février ne soulève guère d’inquiétude quant l’alimentation électrique du site, même pour plusieurs heures.

Encadré

Malaunay, une église à l’abri des caprices du ciel

Malaunay, située en Seine-Maritime, a été l’une des premières communes de France à expérimenter l’autoconsommation collective. Début 2018, Malaunay a choisi d’ajouter une solution de stockage à son système de panneaux photovoltaïques : la solution xStorage Home développée par Eaton et Nissan. Grâce au système xStorage Home associé aux 135 m² de tuiles solaires installés sur le toit de l’église, la ville peut désormais produire localement sa propre énergie, la stocker, et la réutiliser en autoconsommation au moment opportun au sein de son église. Disposant d’une capacité de secours de 9 heures, la batterie peut également prendre le relais pour éclairer l’église en cas de panne. Outre l’église, l’installation solaire alimente également les toilettes publiques du parc municipal. Si le froid et la neige plongent la Normandie dans le noir pendant quelques minutes ces prochains jours de février, l’église de Malaunay demeurera un sanctuaire de lumière…