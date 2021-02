EDIFICAT : JournÃ©e d’Ã©tude “Le BIM, une rÃ©volution pour le secteur de la construction?”

Dans le cadre du projet transfrontalier EDIFICAT, une journée d’étude sera consacrée au thème «Le BIM, une révolution pour le secteur de la construction?». Elle aura lieu en ligne le mardi 2 mars de 9h30 à 11h30 sur la plateforme Zoom. Cette journée constitue un point de rencontre entre les professionnels et les organisations de l’efficacité énergétique de part et d’autre des Pyrénées, privilégiant les temps d’échanges, l’apport de contenus techniques et le partage d’expériences pour aborder les défis du secteur, dans le cadre du processus de transition énergétique, et pour générer des synergies et d’éventuelles actions communes à développer dans le cadre du projet EDIFICAT.



Le projet EDIFICAT a pour objectif de mettre en place un contexte territorial favorable à la réorientation du secteur de la construction pour en accroître la qualité et la durabilité, à travers la création d’un cluster informel.

Pour cela, le projet se concentre principalement sur les activités de rénovation des bâtiments, qui sont l’un des principaux défis en termes d’innovation et de valeur ajoutée pour le secteur et la société, dans le contexte actuel. EDIFICAT est un projet du Programme européen de coopération transfrontalière INTERREG POCTEFA, cofinancé par le FEDER

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb0jV7q7gwZ7fYhABrdCDMu6YG6ZpCTKBwAfHTRx5joVBATg/viewform