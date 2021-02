La coopÃ©rative Oxyane et le Groupe TERRE ET LAC crÃ©ent ensemble Oxyane Solaire

Oxyane Solaire est destinée à porter ses propres projets ainsi que ceux des agriculteurs adhérents d’Oxyane qui souhaitent s’engager dans la production d’énergies renouvelables. L’objectif est de proposer aux adhérents d’Oxyane un modèle innovant de centrales solaires « clé en main », rémunératrices pour leurs exploitations, et ce sur la durée.

Aujourd’hui en France, le monde agricole est une chance pour notre futur énergétique ! Avec leurs grands espaces, leurs grandes toitures, leurs besoins de protéger l’environnement dans lequel ils évoluent, les agriculteurs se diversifient et contribuent à 20 % de la production d’énergies renouvelable sur le territoire (Etudes Ademe 2018) et à 13 % environ de la production d’énergie solaire du territoire. Convaincus par ces chiffres ambitieux et par la Loi de Transition Energétique (qui prévoit à l’horizon 2030, 40% de notre production électrique, en ENR), la coopérative Oxyane a fait des énergies renouvelables un axe stratégique de développement pour ses adhérents. En février 2019, Oxyane a sélectionné un partenaire fiable, Terre et Lac Solaire, pour concevoir, développer, installer et exploiter des centrales solaires photovoltaïques chez ses coopérateurs. Fort de ce succès, toujours à l’écoute des agriculteurs adhérents et au plus près de leurs opportunités, Oxyane et Terre et Lac créent aujourd’hui ensemble une société de projets de coopération solaire baptisée Oxyane Solaire.

Quel montage et bénéfices pour Oxyane Solaire ?

Le principe est simple : Oxyane Solaire propose aux agriculteurs de mettre à disposition leurs toitures ainsi qu’un capital d’entrée pour mutualiser les investissements et les résultats et percevoir des revenus stables annuels et réguliers pendant 30 ans. Et parce que Oxyane croit en ce modèle, elle y participe et met, elle aussi, à disposition une partie de ses toitures. L’ouverture de cette « coopérative solaire » est particulièrement adaptée aux adhérents qui ne veulent pas investir seuls dans leur centrale photovoltaïque. Oxyane et Terre et Lac soutiennent l’investissement pendant une période de 15 ans, avant de s’effacer au profit des agriculteurs adhérents. Ils en deviennent ainsi propriétaires avec peu d’apport.

Une solution qui révolutionne l’investissement direct par le biais de la coopération en évitant un emprunt lourd complémentaire. Une façon pour l’agriculteur de

- bénéficier d’un accompagnement,

- diversifier ses revenus,

- mutualiser les charges d’exploitations et les bénéfices,

- tabler sur un revenu fixe, stable, régulier et simplement issu de la vente de l’électricité

- et surtout participer concrètement à la transition énergétique.

D’autres véhicules d’investissements similaires et innovants portés par Terre et Lac ont déjà fait leur preuve : Neptune avec le Crédit Agricole, Terre et Lac solaire 2 avec le Fonds Régional Oser, Lyon Rhône Solaire avec la Métropole de Lyon.

Des moissonneurs du solaire

Georges Boixo, Directeur Général d’Oxyane, déclare : « Nous sommes convaincus que la transition énergétique sera portée par le monde agricole et que le solaire peut générer des revenus additionnels aux agriculteurs. Nous sommes très attachés à notre ADN Coopératif. A travers ce projet, nous l’exprimons de deux façons. Tout d’abord, nous mettons à disposition un certain nombre de toitures appartenant à la Coopérative qui servira de « fond de cuve » et ensuite les agriculteurs adhérents apporteront leurs toitures. Ils seront rémunérés suivant le principe coopératif de mutualisation qui fait abstraction du rendement particulier de chaque toiture.»

Pierre-Emmanuel Martin, Président du Groupe Terre et Lac confie son attachement au modèle de coopération et à son marché historique avec les agriculteurs. « L’agriculture est une chance pour l’énergie. Les modèles coopératifs et mutualistes sont très pertinents pour organiser la récolte et la transformation d’une énergie solaire abondante, économique, propre et parfaitement répartie dans nos campagnes. Les agriculteurs doivent être au cœur de notre futur énergétique, et la Nation reconnaissante doit leur sécuriser un revenu sans aléas météorologique. Tous les agriculteurs doivent devenir des moissonneurs du solaire ! »