Vacances : sur lâ€™autoroute, quelles solutions face aux files dâ€™attente aux bornes de recharge ?

Au lendemain du premier grand week-end de chassÃ©-croisÃ© estival, les images ont une nouvelle fois marquÃ© les esprits : autoroutes saturÃ©es, aires de repos prises dâ€™assautâ€¦ et files dâ€™attente devant les bornes de recharge Ã©lectrique. ClassÃ© noir dans les deux sens de circulation, ce week-end du 1er aoÃ»t 2026 aura confirmÃ© une nouvelle tendance : la voiture Ã©lectrique sâ€™invite dÃ©sormais massivement sur les grands axes de dÃ©part en vacances, au point de mettre sous tension certaines infrastructures de recharge. Si ces situations peuvent gÃ©nÃ©rer de la frustration chez les automobilistes, elles traduisent surtout une Ã©volution profonde du paysage automobile franÃ§ais. Lâ€™Ã©lectrique nâ€™est plus une alternative marginale, mais bien une rÃ©alitÃ© de plus en plus visible sur les longs trajets. Ã€ mesure que son adoption sâ€™accÃ©lÃ¨re, notamment portÃ©e par la hausse des prix du carburant et les nouvelles contraintes rÃ©glementaires, de nombreux conducteurs dÃ©couvrent encore les spÃ©cificitÃ©s de ce mode de mobilitÃ©, en particulier lors des pÃ©riodes de forte affluence. Car derriÃ¨re ces files dâ€™attente se cachent aussi des enjeux dâ€™anticipation et dâ€™organisation. Choix des horaires de dÃ©part, planification des arrÃªts recharge, sÃ©lection des bornes les plus adaptÃ©es ou encore comprÃ©hension des pics de frÃ©quentation : autant de paramÃ¨tres qui peuvent faire toute la diffÃ©rence entre un trajet fluide et une expÃ©rience plus contraignante. Face Ã cette situation, Solal Botbol, cofondateur et PDG de Beev (entreprise franÃ§aise spÃ©cialisÃ©e dans le leasing de vÃ©hicules Ã©lectriques pour les particuliers et les entreprises avec dÃ©jÃ plus de 5 000 clients accompagnÃ©s depuis 2020), dÃ©crypte ce phÃ©nomÃ¨ne des files dâ€™attente sur les aires dâ€™autoroute et partage les bonnes pratiques Ã adopter pour voyager sereinement, mÃªme lors des week-ends les plus chargÃ©s de lâ€™Ã©tÃ©.

PSÂ : Les files dâ€™attente aux bornes cet Ã©tÃ© sont-elles un signal inquiÃ©tant pour la voiture Ã©lectrique ?

Solal BotbolÂ : Ces files dâ€™attente racontent surtout une bonne nouvelle : lâ€™Ã©lectrique se banalise, y compris sur les grands trajets estivaux. En un an, la part des vacanciers qui prennent la route en voiture Ã©lectrique est passÃ©e dâ€™environ 5 % Ã 6-7 % lors des grands dÃ©parts. RÃ©sultat : les bornes tournent Ã plein rÃ©gime, avec 752 kWh consommÃ©s en moyenne par point de recharge en avril 2026, soit +68 % en un an, et 32,2 sessions mensuelles contre 22,4 auparavant. Le dÃ©fi nâ€™est donc plus de convaincre les FranÃ§ais de passer Ã lâ€™Ã©lectrique, mais dâ€™accompagner une adoption qui va faire chaque jour un peu plus partie de notre quotidien, y compris pendant les vacances.

Â«Â Ces files dâ€™attente racontent surtout une bonne nouvelle : lâ€™Ã©lectrique se banaliseÂ Â»

PSÂ : Ce phÃ©nomÃ¨ne va-t-il devenir de plus en plus frÃ©quentÂ ?

SBÂ : Il ne faut pas confondre un pic de frÃ©quentation avec un problÃ¨me structurel : le rÃ©seau de recharge fonctionne. Lâ€™Ã©tÃ© dernier, le taux de disponibilitÃ© des bornes sur autoroute dÃ©passait 98,5 %, preuve que lâ€™infrastructure tient ses promesses. Les tensions observÃ©es lors des grands chassÃ©s-croisÃ©s sont avant tout liÃ©es Ã quelques plages horaires et quelques zones particuliÃ¨rement chargÃ©es. Avec une recharge rapide de 20 Ã 40 minutes contre quelques minutes pour un plein dâ€™essence, lâ€™enjeu est dÃ©sormais dâ€™apprendre Ã mieux rÃ©partir les usages pour Ã©viter les embouteillages aux bornes.

PSÂ : La France dispose-t-elle aujourdâ€™hui dâ€™un rÃ©seau de recharge bien rÃ©parti sur son territoire ?

SBÂ : La France a franchi un cap majeur avec prÃ¨s de 198 000 points de recharge ouverts au public au 30 juin 2026, soit prÃ¨s de 290 bornes pour 100 000 habitants. Le sujet nâ€™est donc pas un manque global dâ€™infrastructures, mais leur rÃ©partition face aux pics de demande. Aujourdâ€™hui, seulement 2 % des bornes publiques sont situÃ©es sur les autoroutes, contre 46 % dans les commerces et 32 % dans les parkings. Lors des grands dÃ©parts, quelques axes concentrent des milliers de conducteurs au mÃªme moment : câ€™est cette concentration, plus quâ€™un dÃ©ficit de rÃ©seau, qui crÃ©e les files dâ€™attente.

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PSÂ : Les temps dâ€™attente aux bornes ne sont-ils pas aussi liÃ©s Ã lâ€™Ã©volution de la technologie de recharge ?

SBÂ : Le rÃ©seau franÃ§ais ne progresse pas seulement en quantitÃ©, mais aussi en qualitÃ©. Aujourdâ€™hui, 12 % des points de recharge dÃ©passent les 150 kW et permettent des arrÃªts beaucoup plus courts, tandis que nos autoroutes concentrent environ 4 400 prises ultrarapides. La rÃ©alitÃ©, câ€™est que nous sommes Ã un carrefour technologique et que nous allons passer dâ€™une logique de recharge longue Ã une logique de pause optimisÃ©e de 20 Ã 40 minutes. Cela va mÃ©caniquement rÃ©duire ce phÃ©nomÃ¨ne de files dâ€™attente dâ€™ici quelques annÃ©es.

PSÂ : Le rÃ©seau de recharge autoroutier sera-t-il capable de suivre la croissance rapide du vÃ©hicule Ã©lectrique ?

SBÂ : Lâ€™enjeu des prochaines annÃ©es sera clairement dâ€™accompagner le changement dâ€™Ã©chelle de lâ€™Ã©lectrique. Lâ€™Ã‰tat prÃ©voit de multiplier par cinq le nombre de bornes sur les autoroutes et routes nationales dâ€™ici 2035, avec un objectif de 22 000 points de recharge pour les vÃ©hicules lÃ©gers, contre environ 4 500 aujourdâ€™hui sur les grands axes. Ces nouvelles infrastructures devront Ãªtre Ã la hauteur des usages, avec des bornes de 150 kW capables de recharger un vÃ©hicule en 20 Ã 25 minutes, pour assurer la rotation rapide des vÃ©hicules.Â

PSÂ : Quels sont les bons rÃ©flexes pour Ã©viter les files dâ€™attente aux bornes sur lâ€™autoroute cet Ã©tÃ© ?

SBÂ : Voyager en Ã©lectrique sur de longues distances demande surtout un peu dâ€™anticipation. RÃ©flexe NÂ°1Â : consulter les prÃ©visions de trafic. RÃ©flexe NÂ°2Â : Ã©viter les heures de pointe. RÃ©flexe NÂ°3Â : recharger seulement jusquâ€™Ã 80 % car il faut autant de temps pour recharger sa batterie jusquâ€™Ã 80 % que pour recharger les 20 % restants. RÃ©flexe NÂ°4Â : vÃ©rifier la disponibilitÃ© des bornes en temps rÃ©el et les temps dâ€™attente annoncÃ©s. Enfin, rÃ©flexe NÂ°5Â : adopter un comportement responsable et libÃ©rer sa place dÃ¨s que la recharge est terminÃ©e. En effet, une borne nâ€™est pas une place de stationnement. Dâ€™ailleurs, le Code de la route considÃ¨re comme un stationnement gÃªnant le fait dâ€™occuper une borne sans recharger, avec une amende de 35 â‚¬ Ã la clÃ©. De leur cÃ´tÃ©, certains opÃ©rateurs ajoutent des frais de surstationnement pour les utilisateurs qui laisseraient leur vÃ©hicule branchÃ© au-delÃ du temps nÃ©cessaire. LibÃ©rer rapidement sa borne, câ€™est donc contribuer Ã fluidifier la recharge pour tous et sâ€™Ã©viter des pÃ©nalitÃ©s financiÃ¨res inutiles.Â