TotalEnergies acquiert les activitÃ©s renouvelables de Shell et cÃ¨de 50 % d’un portefeuille d’actifs dÃ©veloppÃ©s Ã  KKR

L’acquisition du portefeuille renouvelable terrestre de Shell vient complÃ©ter les activitÃ©s de production d’Ã©lectricitÃ© de TotalEnergies dans 4 pays clÃ©s europÃ©ens. La transaction avec KKR s’inscrit dans le business model mis en Å“uvre par TotalEnergies visant Ã cÃ©der 50 % des actifs renouvelables une fois dÃ©veloppÃ©s.

En ligne avec sa stratÃ©gie Integrated Power en Europe visant Ã se concentrer sur certains marchÃ©s dÃ©rÃ©gulÃ©s, telle qu’illustrÃ©e par la transaction rÃ©cente avec EPH, et avec son modÃ¨le d’affaires d’optimisation de l’allocation de capital dans les Ã©nergies renouvelables, TotalEnergies annonce la signature de deux transactions en Europe :

L’acquisition d’un portefeuille renouvelable de 4 GW auprÃ¨s de Shell, dont 500 MW d’actifs solaires et Ã©oliens en opÃ©ration ou en construction.

TotalEnergies a signÃ© un accord avec Shell pour l’acquisition de l’ensemble de ses activitÃ©s renouvelables terrestres en Europe, incluant 500 MW d’actifs solaires et Ã©oliens en opÃ©ration ou en construction principalement situÃ©s en Italie et aux Pays-Bas et 3,5 GW de pipeline de projets solaires, Ã©oliens et de stockage par batterie en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne. Â Ce portefeuille d’actifs sera dÃ©tenu Ã 100 % par TotalEnergies Ã l’issue de la transaction dont la finalisation, prÃ©vue d’ici la fin 2026, reste soumise Ã l’approbation des autoritÃ©s compÃ©tentes. Cette transaction vient complÃ©ter les activitÃ©s de production d’Ã©lectricitÃ© de TotalEnergies dans ces quatre marchÃ©s clÃ©s pour le dÃ©ploiement de sa stratÃ©gie Integrated Power en Europe, notamment son portefeuille d’actifs renouvelables en Europe qui s’Ã©lÃ¨ve Ã prÃ¨s de 10Â GW de capacitÃ©s brutes installÃ©es ou en construction et 27Â GW en dÃ©veloppement.

La cession Ã KKR de 50 % d’un portefeuille d’actifs renouvelables, dÃ©jÃ largement dÃ©veloppÃ©s, de 1,2 GW en France pour une valeur d’entreprise de 1,8 milliard d’euros.

Confirmant sa capacitÃ© Ã exÃ©cuter annÃ©e aprÃ¨s annÃ©e les cessions partielles conformÃ©ment Ã son modÃ¨le d’affaires dans les renouvelables, TotalEnergies a signÃ© un accord avec un fonds d’assurance gÃ©rÃ© par KKR, sociÃ©tÃ© d’investissement de premier plan, pour la vente de 50 % d’un portefeuille d’actifs solaires et Ã©oliens terrestres de 1,2 GW en Europe. La valeur d’entreprise du portefeuille s’Ã©lÃ¨ve Ã 1,8 milliard d’euros. La transaction porte sur un portefeuille d’actifs en Allemagne, Espagne, France et Pologne. L’Ã©lectricitÃ© produite par ces actifs est dÃ©jÃ vendue Ã des tiers ou sera commercialisÃ©e par TotalEnergies. TotalEnergies conservera une participation de 50 % dans ces actifs qu’elle continuera d’opÃ©rer aprÃ¨s la finalisation de la transaction, prÃ©vue en 2026 et soumise aux conditions habituelles. Â«Â ConformÃ©ment Ã notre stratÃ©gie, ces deux transactions nous permettent d’optimiser notre allocation de capital dans les Ã©nergies renouvelables et de poursuivre la mise en Å“uvre de la stratÃ©gie Integrated Power. L’acquisition des actifs renouvelables terrestres de Shell en Europe nous permet de conforter nos positions de production d’Ã©lectricitÃ© dans certains marchÃ©s clÃ©s dÃ©rÃ©gulÃ©s en Europe et de poursuivre la mise en Å“uvre de notre stratÃ©gie intÃ©grÃ©e sur la chaÃ®ne de valeur de l’Ã©lectricitÃ© en complÃ©tant la production flexible des centrales Ã©lectriques Ã gaz de TTEP, notre coentreprise avec EPH, notamment en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-UniÂ Â», confieÂ StÃ©phane Michel, Directeur gÃ©nÃ©ral Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies. Â«Â Par ailleurs, avec cet accord avec KKR, nous dÃ©montrons une nouvelle fois notre capacitÃ© Ã mettre en Å“uvre notre business model dans les Ã©nergies renouvelables pour qu’Integrated Power atteigne un ROACE de 12 % Ã horizon 2030 Â».