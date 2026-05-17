Uzerche, la perle du Limousin va briller au solaire

Dans le cadre de la rÃ©novation de la Maison de lâ€™Enfance dâ€™Uzerche, la communautÃ© de communes a fait le choix dâ€™aller plus loin en portant unÂ projet innovant, ouvert Ã la participation des habitants et des acteurs du territoire. LaurÃ©ate dâ€™un appel Ã manifestation dâ€™intÃ©rÃªt rÃ©gionalÂ portÃ© par DÃ©mosol (filiale du CRER), elle va ainsi Ã©quiper le bÃ¢timent dâ€™une installation photovoltaÃ¯que intÃ©grant un dispositif de financement citoyen rÃ©munÃ©rÃ© Ã taux variable.

Dans quelques jours, 200 panneaux photovoltaÃ¯ques recyclables garantie 30 ans (410 mÂ²) seront donc installÃ©s sur le toit de la Maison de lâ€™Enfance dâ€™Uzerche. Cette installation produira jusquâ€™Ã 103Â 000 kWh par soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation de 90 personnes ou 656Â 000 kilomÃ¨tres en voiture Ã©lectrique. Sans oublier les plus de 6 tonnes dâ€™Ã©missions de CO2 Ã©vitÃ©es.

Produire et consommer sur le territoire

Avec ce projet, lâ€™Ã©nergie produite Ã Uzerche sera majoritairement consommÃ©e localement. Une partie de lâ€™Ã©lectricitÃ© alimentera directement des bÃ¢timents publics (CCPU / Ville). Le surplus sera injectÃ© dans le rÃ©seau. Objectifs :

â€¢ Mieux maÃ®triser les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques publics

â€¢ Favoriser les circuits courts de lâ€™Ã©nergie

â€¢ Contribuer concrÃ¨tement Ã la transition Ã©cologique

Lâ€™investissement total de 70Â 000 euros est portÃ© par Demosol. La participation de la CCPU plafonnÃ©e Ã 30 % soit 21 000 â‚¬. Plus la participation citoyenne sera forte, plus la part publique diminue. Â Un placement local qui donne du sensÂ ! La souscription dÃ©bute Ã partir de 50 euros. Les fonds sont bloquÃ©s cinq ans. Le projet est Ã la fois responsable, maÃ®trisÃ© et partagÃ©. Une rÃ©union publique de prÃ©sentation est prÃ©vue le jeudi 21 mai prochain Ã 18h00 Ã la Maison de lâ€™Enfance. La mise en service de lâ€™installation est prÃ©vue pour le dÃ©but de lâ€™automne 2026.