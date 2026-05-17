ManOrga solar : ode Ã  la complÃ©tude des projets photovoltaÃ¯ques

Dans un projet photovoltaÃ¯que, on pense panneaux. On pense structure primaire. On oublie souvent tout le reste et c’est lÃ que les chantiers ralentissent, que les coÃ»ts dÃ©rapent, que les installateurs se dÃ©brouillent avec du bricolage. Chez ManOrga Solar, ils ont voulu aller plus loin.

On le sait, le diable se cache dans les dÃ©tails. De ce fait, les accessoires (support onduleur, support de borne de recharge, gestion du cÃ¢blage) font partie intÃ©grante de lâ€™offre de ManOrga Solar. Parce qu’une installation solaire qui fonctionne bien, c’est un systÃ¨me pensÃ© dans son ensemble, du premier panneau jusqu’au dernier cÃ¢ble.

ConcrÃ¨tement, ce que ManOrga Solar apporteÂ :

Support onduleur universel : compatible avec tous les onduleurs du marchÃ© jusqu’Ã 120 kg. Solution autolestÃ©e, compatible de tout type de sol incluant les membranes Ã©tanches, elle assure la protection de la pluie et les UV de lâ€™onduleur et coffrets de raccordement.

Support borne de recharge : conÃ§u et fabriquÃ© en France, robuste et simple Ã intÃ©grer aux ombriÃ¨res Solumbra ou en installation autonome, compatible avec les plus grandes marques du marchÃ©, parfait pour les installations IRVE Ã moindre coÃ»t.

Des accessoires pensÃ©s pour des chantiers optimisÃ©s.