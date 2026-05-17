La pollution au charbon rÃ©duit la production d’Ã©nergie solaire mondiale

De nouvelles recherches menÃ©es par l’UniversitÃ© d’Oxford et l’University College London (UCL) ont rÃ©vÃ©lÃ© que la pollution provenant des centrales au charbon rÃ©duit significativement la production Ã©nergÃ©tique des installations solaires photovoltaÃ¯ques (PV), en particulier lorsque celles-ci s’Ã©tendent parallÃ¨lement. Les rÃ©sultats ont Ã©tÃ© publiÃ©s le 15 mai dernier dans Nature Sustainability.

La nouvelle Ã©tude a cartographiÃ© et Ã©valuÃ© plus de 140 000 installations solaires photovoltaÃ¯ques dans le monde Ã l’aide de donnÃ©es satellites. En combinant cela avec les donnÃ©es atmosphÃ©riques sur la pollution de l’air, les chercheurs ont calculÃ© la quantitÃ© de lumiÃ¨re solaire perdue et comment cela rÃ©duit la production d’Ã©lectricitÃ©. Ils ont constatÃ© que les aÃ©rosols â€“ de minuscules particules en suspension dans l’air â€“ rÃ©duisaient la production mondiale d’Ã©lectricitÃ© solaire de 5,8 % en 2023. Cela Ã©quivaut Ã 111 tÃ©rawattheures (TWh) d’Ã©nergie perdue â€“ la quantitÃ© gÃ©nÃ©rÃ©e par 18 centrales au charbon de taille moyenne.

Le charbon, un obstacle Ã unr productivitÃ© solaire optimisÃ©e

De maniÃ¨re cruciale, ces pertes reprÃ©sentent une contrainte importante et souvent nÃ©gligÃ©e dans la transition vers les Ã©nergies propres. Entre 2017 et 2023, les nouvelles installations photovoltaÃ¯ques ont ajoutÃ© en moyenne 246,6 TWh d’Ã©lectricitÃ© chaque annÃ©e, tandis que les pertes liÃ©es aux aÃ©rosols provenant des systÃ¨mes existants ont atteint 74,0 TWh par an â€“ soit prÃ¨s d’un tiers des gains issus des nouvelles capacitÃ©s. Cela met en lumiÃ¨re une interaction jusque-lÃ non reconnue entre l’utilisation des combustibles fossiles et les Ã©nergies renouvelables, oÃ¹ les Ã©missions d’un systÃ¨me rÃ©duisent directement les performances de l’autre. L’auteur principal, le Dr Rui Song (DÃ©partement de physique de l’UniversitÃ© d’Oxford et du Mullard Space Science Laboratory, UCL) commente : Â« Nous assistons Ã une expansion rapide des Ã©nergies renouvelables Ã l’Ã©chelle mondiale, mais l’efficacitÃ© de cette transition est infÃ©rieure Ã ce que l’on suppose souvent. Ã€ mesure que le charbon et le solaire s’Ã©tendent en parallÃ¨le, les Ã©missions modifient l’environnement radiationnel, compromettant directement la performance de la production solaire. Â»

De fines particules de pollution absorbent la lumiÃ¨re du soleil

Pour identifier les sources de ces pertes liÃ©es aux aÃ©rosols, les chercheurs ont retracÃ© leurs origines et ont constatÃ© que la production d’Ã©lectricitÃ© au charbon Ã©tait un contributeur majeur. Cet effet est particuliÃ¨rement Ã©vident en Chine, oÃ¹ la capacitÃ© solaire et charbonniÃ¨re s’est dÃ©veloppÃ©e en parallÃ¨le et sont souvent co-localisÃ©es. Les rÃ©gions Ã forte capacitÃ© charbonniÃ¨re sont Ã©troitement alignÃ©es avec celles qui connaissent les plus grandes pertes solaires photovoltaÃ¯ques. La Chine est le plus grand producteur solaire mondial et a produit 793,5 TWh d’Ã©lectricitÃ© solaire photovoltaÃ¯que en 2023 (soit 41,5 % du total mondial). Mais elle a Ã©galement subi les plus grandes pertes dues aux aÃ©rosols, la production totale ayant diminuÃ© de 7,7 %. Les chercheurs estiment qu’environ 29 % des pertes solaires photovoltaÃ¯ques liÃ©es aux aÃ©rosols en Chine proviennent spÃ©cifiquement de centrales Ã©lectriques au charbon. Les centrales Ã charbon Ã©mettent de fines particules de pollution qui dispersent et absorbent la lumiÃ¨re du soleil, rÃ©duisant ainsi la quantitÃ© atteignant les panneaux solaires Ã proximitÃ©. En consÃ©quence, les panneaux produisent moins d’Ã©lectricitÃ© qu’ils ne le pourraient autrement. Â« La pollution de l’air ne bloque pas seulement la lumiÃ¨re du soleil â€“ elle modifie aussi les nuages, ce qui peut encore rÃ©duire davantage l’Ã©nergie solaire. Cela signifie que l’impact rÃ©el sera probablement plus important que ce que nous avons mesurÃ©, donc nous surestimons peut-Ãªtre combien l’Ã©nergie solaire peut contribuer Ã la rÃ©duction des Ã©missions si nous ne maÃ®trisons pas la pollution due au charbon Â» ajoute le Dr Rui Song.

Â«Â Dans un avenir proche, nous pourrons observer en temps rÃ©el les impacts des particules de poussiÃ¨reÂ Â»

Fait intÃ©ressant, la Chine a Ã©tÃ© la seule grande rÃ©gion Ã montrer une amÃ©lioration durable. Les pertes solaires photovoltaÃ¯ques liÃ©es aux aÃ©rosols ont diminuÃ© en moyenne de 0,96 TWh par an (âˆ’1,4 % par an) entre 2013 et 2023. Cela est probablement dÃ» Ã des normes d’Ã©mission plus strictes et Ã une adoption gÃ©nÃ©ralisÃ©e de technologies ultra-faibles Ã©missions dans les centrales au charbon, plutÃ´t qu’Ã une rÃ©duction de la capacitÃ© charbonniÃ¨re elle-mÃªme. Pour rÃ©aliser l’analyse, les chercheurs ont combinÃ© images satellites et apprentissage automatique pour identifier et cartographier plus de 140 000 installations solaires dans le monde. Ils ont ensuite intÃ©grÃ© ces donnÃ©es avec des observations atmosphÃ©riques et un modÃ¨le d’Ã©nergie solaire validÃ© pour estimer la quantitÃ© d’Ã©lectricitÃ© gÃ©nÃ©rÃ©e par chaque site et la perte due Ã la pollution de l’air. Â« L’imagerie satellitaire mondiale nous a permis de cartographier la montÃ©e inexorable de l’Ã©nergie solaire bon marchÃ© et non polluante pendant les heures de jour. Dans un avenir proche, nous pourrons observer en temps rÃ©el les impacts des particules de poussiÃ¨re et de fumÃ©e sur la rÃ©duction de l’Ã©nergie solaire Ã la surface de la Terre, toutes les 10 minutes, grÃ¢ce Ã des satellites gÃ©ostationnaires couvrant la Terre Â» prÃ©cise le professeur Jan-Peter Muller, (Mullard Space Science Laboratory Ã UCL), co-auteur de lâ€™Ã©tude. Et le Dr Chenchen Huang (UniversitÃ© de Bath),co-auteur de lâ€™Ã©tude, de conclureÂ : Â« Nos rÃ©sultats envoient un avertissement clair aux Objectifs de dÃ©veloppement durable : nÃ©gliger les pertes d’Ã©nergie solaire induites par la pollution peut conduire Ã une surestimation systÃ©matique de la production d’Ã©nergie renouvelable par les gouvernements, les entreprises et la communautÃ© au sens large. Pour rester sur la bonne voie, les politiques doivent prendre en compte ce frein cachÃ© et dÃ©placer les subventions aux combustibles fossiles loin du charbon. Â»

EncadrÃ©

La Foire aux Questionsâ€¦

Pourquoi ces rÃ©sultats sont-ils importants ?

Ces rÃ©sultats montrent que l’efficacitÃ© de l’Ã©nergie solaire ne peut pas Ãªtre jugÃ©e uniquement par la capacitÃ© installÃ©e. MÃªme si le solaire se dÃ©veloppe rapidement, les interactions avec le systÃ¨me existant de combustibles fossiles peuvent rÃ©duire la quantitÃ© d’Ã©nergie propre rÃ©ellement fournie. Cela a des implications importantes sur la maniÃ¨re dont les progrÃ¨s vers les objectifs climatiques sont mesurÃ©s et planifiÃ©s, suggÃ©rant que l’Ã©nergie, la qualitÃ© de l’air et les infrastructures doivent Ãªtre considÃ©rÃ©es ensemble plutÃ´t que de maniÃ¨re isolÃ©ment.

Ã€ part Ã©liminer progressivement le charbon, quels seraient les moyens les plus efficaces d’empÃªcher la pollution de l’air de limiter la production solaire photovoltaÃ¯que ?

Ã€ court terme, rÃ©duire les Ã©missions provenant des sources existantes peut aider Ã limiter ces effets. Cela inclut des normes plus strictes sur la pollution de l’air, une adoption plus large des technologies de contrÃ´le des Ã©missions, ainsi que la rÃ©duction des Ã©missions issues du transport et de l’industrie. La planification stratÃ©gique des installations solaires â€“ comme Ã©viter la co-localisation Ã©troite avec les principales sources de pollution â€“ peut Ã©galement rÃ©duire les pertes. Ã€ plus long terme, cependant, rÃ©duire la dÃ©pendance aux combustibles fossiles reste la maniÃ¨re la plus efficace de rÃ©soudre le problÃ¨me Ã la source.

Quelle est la situation au Royaume-Uni ?

Au Royaume-Uni, les pertes liÃ©es aux aÃ©rosols sont relativement modÃ©rÃ©es comparÃ©es aux rÃ©gions plus fortement polluÃ©es. Au contraire, la variabilitÃ© de la production solaire est davantage influencÃ©e par la couverture nuageuse, qui peut Ã©voluer rapidement et crÃ©er des dÃ©fis pour les opÃ©rateurs de rÃ©seau. Les avancÃ©es dans l’observation de la Terre â€“ en particulier les nouveaux satellites gÃ©ostationnaires tels que Meteosat Third Generation (MTG) â€“ permettent dÃ©sormais de suivre les mouvements des nuages Ã haute rÃ©solution temporelle, amÃ©liorant ainsi la prÃ©vision de la production d’Ã©nergie solaire et aidant Ã mieux gÃ©rer ces fluctuations.