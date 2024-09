USIN Lyon Parilly mise sur lâ€™autoconsommation Ã©nergÃ©tique

USIN Lyon Parilly, le site totem du renouveau de l’industrie en ville en métropole lyonnaise, déploie depuis trois ans un modèle inédit, qui conjugue à la fois le dynamisme économique d’une nouvelle génération d’acteurs industriels et l’exemplarité environnementale d’un site industriel en renaissance, dans un tissu urbain mixte et connecté. A terme, ce seront près de 3000 panneaux solaires qui seront installés sur site !

Depuis le démarrage du projet, USIN Lyon Parilly mène une stratégie ambitieuse en matière de performance énergétique. Cela a permis de réduire de 42% le bilan carbone du site entre 2021 et 2023, grâce à une réhabilitation écoconçue des bâtiments existants et à un raccordement au chauffage urbain. Le site a également une démarche volontaire de prise en compte de la biodiversité, avec la mise en œuvre d’un projet paysager rare pour un site industriel, incluant à terme la plantation de plus de 550 arbres.

L’énergie solaire n’est pas en reste

Dans la continuité de ces démarches vertueuses, USIN Lyon Parilly mise également sur l’énergie solaire, et disposera à terme d’au moins trois centrales photovoltaïques en toiture ou en ombrières, pour une production annuelle de plus de 1 300 MWh. Objectif : anticiper et surpasser les nouvelles obligations de la loi ApER, et proposer à ses entreprises locataires une énergie décarbonée à un tarif maitrisé. « Usin Lyon Parilly se veut à la fois un lieu de production, d’innovation et de valorisation d’une industrie en ville responsable et plus vertueuse. Au cœur de cette mission, et dans le contexte actuel d’inflation, la maîtrise des consommations énergétiques tient une part centrale. Pouvoir proposer à nos locataires une énergie décarbonée, sur un site démonstrateur de l’industrie de demain, cela fait évidemment sens. Mais pouvoir proposer une énergie à un prix fixe dans le temps, c’est aussi contribuer à sécuriser la visibilité économique de nos locataires sur le long terme. Notre objectif pour la suite restera de solariser le maximum de surface possible, sur les espaces de toitures et de stationnements du site USIN Lyon Parilly » confie David Bellanger, Directeur de l’Immobilier et de l’Investissement chez Groupe SERL.

En partenariat avec SERL Energies, filiale du Groupe SERL dédiée à l’énergie durable, pour la conception et l’exploitation, USIN Lyon Parilly dispose aujourd’hui d’une première centrale photovoltaïque de 500 kWc, composée de 1313 panneaux solaires installés sur 2400 m2 de toiture des bâtiments neufs (lots 2 et 3). Mise en service en février 2024, elle dispose d’une capacité de production annuelle de 546 MWh, et fait l’objet d’un projet d’autoconsommation collective à destination des locataires du site, avec vente à EDF du surplus d’électricité non consommée sur le site.

« Disposer à la demande d’une électricité dont le prix ne variera pas pendant 20 ans »

Deux autres centrales photovoltaïques sont à l’étude :

Une centrale de 200 kWc en toiture du lot 1 (bâtiment neuf actuellement en construction), composée de 526 panneaux solaires sur 1000 m², et d’une capacité de production annuelle de 219 MWh, qui sera livrée avec le bâtiment en 2026;

Une centrale de 491 kWc sur 206 m² en ombrières sur le parking Nord du site, composée de 1092 panneaux, et d’une capacité de production annuelle de 560 MWh, qui sera mise en service courant 2026.

Un quatrième projet est par ailleurs à l’étude pour des ombrières sur le parking Ouest. Si les phases d’étude confirment sa faisabilité, il s’agirait d’une centrale de 200 kWc de puissance, composée d’environ 520 modules sur 1000 m2, pour une production annuelle de 250 MWh. « Les centrales photovoltaïques d’USIN Lyon Parilly répondent à un enjeu évident d’autonomie énergétique et de réduction de l’impact environnemental du site. Et grâce à l’autoconsommation collective, l’enjeu est aussi économique avec la possibilité pour les utilisateurs du site de disposer à la demande d’une électricité dont le prix ne variera pas pendant 20 ans. La proximité des équipes USIN Lyon Parilly et SERL Energies est un atout clé de la réussite de ces projets, pour bénéficier de la complémentarité des métiers d’aménageurs et de concepteur / exploitant » précise Benjamin Loisel, responsable de SERL Énergies.