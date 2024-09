Lydie Cieutat nommÃ©e directrice de la communication et des relations institutionnelles de la CRE

Lydie Cieutat est nommée Directrice de la communication et des relations institutionnelles de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) à compter du 2 septembre 2024. Diplômée d’un master en communication de Sciences-Po Paris, Lydie Cieutat a débuté sa carrière en 2006 en agence de communication en qualité de consultante. Elle a exercé différentes fonctions au sein des équipes communication de Veolia de 2008 à 2018 où elle a notamment été responsable de la communication de crise du groupe, avant de rejoindre le cabinet Elabe jusqu’en 2021 en tant que Directrice de clientèle.

Lydie Cieutat était depuis fin 2021 Adjointe à la Directrice de la communication et des affaires publiques de la SOLIDEO, Société de Livraison des Ouvrages Olympiques. Elle a rejoint la direction de la communication et des relations institutionnelles de la CRE le 2 septembre 2024 en qualité de Directrice de la communication et des relations institutionnelles de la CRE, en remplacement d’Olivia Fritzinger. Dans un secteur énergétique en pleine ébullition…