Montpellier MÃ©diterranÃ©e MÃ©tropole, SLB et EDF inaugurent HENERA, le premier incubateur expert des Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es

EDF, leader européen de l’énergie, SLB, géant de l’innovation au service de la décarbonation de l‘industrie, et le Business and Innovation Centre (BIC) Montpellier ouvrent les portes de ce tout nouvel incubateur dédié aux énergies décarbonées qui accueille la première promotion de startups incubées, au cœur de la Halle de l’Innovation.

« Avec plus de 4 500 emplois directs liés aux énergies renouvelables sur notre territoire, Montpellier Méditerranée Métropole occupe une position stratégique au sein de la filière ENR en France. Le Schéma Directeur des Énergies, le Plan Montpellier Solaire 2050, les deux réseaux de chaleur urbains ou encore la Centrale géothermique de Cambacérès sont autant de projets qui illustrent l’engagement de Montpellier Méditerranée Métropole en faveur de la transition énergétique et la production d’énergies décarbonées ». Lors de l’inauguration d’HENERA, premier incubateur expert des énergies décarbonées, Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole a donné le ton et affirmé haut et fort toute la légitimité de cette initiative sur ce territoire tout acquis à la cause des EnR.

L’incubateur expert dédié aux énergies décarbonées, un lieu stratégique

Basé à la Halle de l’Innovation de Montpellier, Henera accompagne les jeunes entreprises innovantes dans le domaine des énergies décarbonées : production, stockage, distribution, pilotage, etc… Les projets sélectionnés (en phase de création ou créés après le 1er mars 2023) bénéficient d’un programme d’accompagnement offert d’une durée de 9 mois dispensé par le BIC de Montpellier et les groupes EDF et SLB. « Aujourd’hui, nous mettons en œuvre une étape importante de l’accompagnement des entreprises innovantes des ENR sur notre territoire, par l’inauguration de l’incubateur HENERA dédié aux énergies décarbonées. Avec des partenaires premium, SLB et EDF Occitanie, et un lieu stratégique pour l’accueillir, la Halle de l’Innovation où se situe le BIC notre incubateur de renommée mondiale, nous concrétisons un outil puissant au service d’une filière d’excellence. Cela participe de la dynamique de notre territoire, qui se positionne résolument pour répondre aux grands défis du XXIème siècle » a ajouté le maire de Montpellier.

« Je ne doute pas qu’HENERA nous réserve quelques médailles supplémentaires”

HENERA est donc un programme qui vise à catalyser l’innovation dans le domaine crucial des énergies propres en créant une plateforme collaborative unique dans un lieu exceptionnel et dédié à la créativité entrepreneuriale. Il offre un espace d’incubation et des ressources spécialisées aux startups axées sur les énergies décarbonées, via un engagement fort et concret des 3 partenaires qui mettent à disposition les experts métiers et les conditions industrielles de test des solutions développées. Avec la mise en adéquation et la complémentarité des compétences d’EDF, du centre SLB à Montpellier et du BIC Montpellier, cette collaboration représente un engagement fort vers un avenir énergétique durable. » « En tant qu’entreprise technologique, moteur dans l’innovation énergétique pour une planète équilibrée, SLB est pleinement engagée pour relever le double défi de la décarbonation et de la transition. Ce défi, personne ne peut le relever tout seul. Aussi faut-il être ingénieux, investir massivement mais surtout agir collectivement en associant public, privé, grands groupes, PME, ETI, startup et collectivités, autant de leviers que nous avons déjà actionnés en Occitanie, que ce soit avec l’hydrogène décarboné ou l’éolien flottant… La région, qui s’est dotée d’une solide ambition écologique pour 2050, est un formidable territoire d’innovation. Mais pas seulement : elle est aussi un territoire où les synergies au service de la transition énergétique s’expriment à travers le dispositif Écosystème Durable & Énergies Naturelles (EDEN), assez unique. Elle démontre à nouveau aujourd’hui sa spécificité en accueillant l’incubateur HENERA que nous sommes très motivés de fonder aux côtés d’EDF Occitanie et de la Métropole de Montpellier Méditerranée (via le BIC) pour réussir ensemble, plus vite. Nous avons tous vu de quoi les champions d’Occitanie étaient capables pendant les JO de Paris 2024… je ne doute pas qu’HENERA nous réserve quelques médailles supplémentaires autour des innovations pour les énergies décarbonées ! » confirme Olivier Peyret, Président France et Directeur Nouvelles Energies Europe – SLB.

« Henera s’inscrit parfaitement dans la raison d’être du Groupe EDF »

Ce programme s’inscrit parfaitement dans la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction de dépendance aux énergies fossiles. Montpellier Méditerranée Métropole poursuit ainsi son engagement en faveur de la transition énergétique. Le territoire bénéficie de nombreux atouts qui le placent d‘ores et déjà au carrefour de la filière des énergies renouvelables. Avec HENERA c’est un élargissement de la dynamique vers la recherche de nouvelles solutions de décarbonation. « Accompagner le développement de startups innovantes pour soutenir la transition vers un avenir énergétique neutre en CO2, c’est la mission d’Henera. Cela s’inscrit parfaitement dans la raison d’être du Groupe EDF : construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien être et développement grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. La découverte de pépites qui grandiront ici sur le territoire c’est une ambition gagnante pour l’ensemble des partenaires que je tiens à remercier chaleureusement » conclut Sylvain Vidal, Directeur de l’Action régionale EDF Occitanie.