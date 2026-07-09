USIN Lyon Parilly atteindra dâ€™ici fin 2026 son objectif Ã©nergÃ©tique en matiÃ¨re de photovoltaÃ¯que !

USIN Lyon Parilly, le site totem du renouveau de lâ€™industrie urbaine en mÃ©tropole lyonnaise, poursuit le dÃ©ploiement de sa stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique au service dâ€™une industrie plus rÃ©siliente et plus compÃ©titive. Le photovoltaÃ¯que en matrice principale de cette rÃ©volution verteÂ !

AprÃ¨s la mise en service en 2024 dâ€™une premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que, deux nouveaux projets entrent aujourdâ€™hui en phase opÃ©rationnelle sur le site USIN Lyon Parilly : les ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques du parking Nord, dont le bail vient dâ€™Ãªtre signÃ© avec SERL Ã‰nergies, et une nouvelle centrale en toiture sur le lot 1. Ces installations contribueront Ã renforcer lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique du site tout en proposant aux entreprises implantÃ©es une Ã©nergie locale, dÃ©carbonÃ©e et Ã coÃ»t maÃ®trisÃ©.

Un modÃ¨le dâ€™autoconsommation qui fait ses preuves

Mise en service en fÃ©vrier 2024, la premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que du site, installÃ©e sur 2 400 mÂ² de toiture de deux bÃ¢timents neufs (lots 2 et 3), et composÃ©e de 1 313 panneaux solaires, affiche une production annuelle de 546 MWh. Deux ans aprÃ¨s son lancement, cette installation a dÃ©montrÃ© la pertinence du modÃ¨le dÃ©veloppÃ© par USIN Lyon Parilly : lâ€™intÃ©gralitÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite est consommÃ©e sur place par les occupants du site et permet de couvrir environ 20 % de leurs besoins Ã©nergÃ©tiques. Cette approche permet de limiter les besoins dâ€™approvisionnement sur le rÃ©seau Ã©lectrique national, tout en renforÃ§ant la maÃ®trise des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques pour les entreprises implantÃ©es sur le site. Elle leur permet Ã©galement une meilleure visibilitÃ© dans un contexte marquÃ© par la volatilitÃ© des prix de lâ€™Ã©nergie.

Deux nouvelles centrales pour renforcer lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique du site

Une nouvelle Ã©tape sera franchie Ã lâ€™automne 2026, avec le dÃ©marrage des travaux de deux nouvelles installations photovoltaÃ¯ques. Sur le lot 1, une centrale photovoltaÃ¯que sera dÃ©ployÃ©e sur plus de 1 230 mÂ² de toiture. ComposÃ©e de 616 panneaux photovoltaÃ¯ques, elle affichera une production annuelle estimÃ©e Ã 290 MWh, et sera mise en service dâ€™ici la fin de lâ€™annÃ©e. ParallÃ¨lement, une centrale en ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sera rÃ©alisÃ©e sur le parking Nord du site. Couvrant plus de 2 200 mÂ² de stationnement, elle sera composÃ©e de 1Â 078 panneaux photovoltaÃ¯ques et produira environ 566 MWh par an. Les travaux dÃ©buteront Ã lâ€™automne pour une durÃ©e prÃ©visionnelle de six mois. Les deux nouvelles centrales seront directement raccordÃ©es aux installations du site afin d’alimenter les activitÃ©s des entreprises implantÃ©es Ã USIN Lyon Parilly. Â« Les projets annoncÃ©s il y a deux ans deviennent aujourdâ€™hui une rÃ©alitÃ©. La force du modÃ¨le dÃ©veloppÃ© Ã USIN Lyon Parilly rÃ©side dans sa capacitÃ© Ã produire une Ã©nergie renouvelable directement valorisÃ©e sur place. Cette logique dâ€™autoconsommation constitue une rÃ©ponse concrÃ¨te aux enjeux dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique, de dÃ©carbonation et de compÃ©titivitÃ© des entreprises industrielles. Nous poursuivons cette ambition en continuant Ã dÃ©velopper de nouveaux projets photovoltaÃ¯ques qui viendront renforcer progressivement lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique du siteÂ Â» prÃ©cise Benjamin Loisel, Responsable du pÃ´le Ã‰nergie du Groupe SERL.

Une ambition Ã©nergÃ©tique qui se concrÃ©tise

DÃ©jÃ raccordÃ© Ã un rÃ©seau de chauffage urbain majoritairement alimentÃ© par des Ã©nergies renouvelables et de rÃ©cupÃ©ration, le site USIN Lyon Parilly a rÃ©duit de 42 % son bilan carbone depuis son lancement grÃ¢ce Ã la rÃ©habilitation des bÃ¢timents existants et Ã lâ€™amÃ©lioration continue de sa performance environnementale. Ã€ horizon fin 2026, lâ€™objectif de solarisation du site, fixÃ© il y a 2 ans Ã 3 000 panneaux photovoltaÃ¯ques, sera donc atteint, pour une production annuelle estimÃ©e de 1 400 MWh, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de 350 Ã 500 foyers (selon quâ€™on intÃ¨gre le chauffage ou non). Lâ€™ensemble de cette Ã©lectricitÃ© est destinÃ© Ã lâ€™autoconsommation industrielle sur site, offrant ainsi aux entreprises locataires un prix fixe et compÃ©titif de lâ€™Ã©nergie, vÃ©ritable avantage concurrentiel dans le contexte actuel des marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie. Cette dynamique se poursuivra avec les dÃ©veloppements Ã venir du site. Le futur bÃ¢timent du lot 4 intÃ©grera lui aussi une production photovoltaÃ¯que, tandis qu’un projet complÃ©mentaire d’ombriÃ¨res sur le parking Ouest est actuellement Ã l’Ã©tude, avec l’objectif de valoriser toujours davantage les surfaces disponibles au service de l’autonomie Ã©nergÃ©tique du site.

EncadrÃ©

La production dâ€™Ã©nergie Ã USIN Lyon Parilly