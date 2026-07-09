TotalEnergies cÃ¨de ses activitÃ©s de gÃ©nÃ©ration distribuÃ©e solaire en Europe Ã  Amarenco et AMPYR Distributed Energy

Amarenco, producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie (IPP) europÃ©en spÃ©cialisÃ© dans le solaire et le stockage, annonce lâ€™acquisition des 50 % de parts dÃ©tenues par TotalEnergies Renouvelables France au sein de leur joint-venture Ã‰nergie DÃ©veloppement (ED). Ã€ lâ€™issue de cette transaction, Amarenco en devient l’unique actionnaire de cette structure crÃ©Ã©e en 2017. Une opÃ©ration de rationalisation de portefeuilles qui rÃ©pond aux impÃ©ratifs industriels et stratÃ©giques des deux groupes.

ConformÃ©ment Ã sa stratÃ©gie de recentrage de son dÃ©veloppement renouvelable sur les fermes solaires et Ã©oliennes de grande taille pour tirer parti des effets d’Ã©chelle, TotalEnergies annonce avoir finalisÃ© la cession de l’ensemble de ses actifs solaires distribuÃ©s (environ 170 MW) majoritairement sur toitures, dans 7Â pays d’Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Luxembourg) Ã Amarenco et Ã AMPYR Distributed Energy. La Compagnie met ainsi fin Ã ses activitÃ©s de gÃ©nÃ©ration distribuÃ©e dans ces pays. La gÃ©nÃ©ration distribuÃ©e consiste Ã dÃ©velopper des projets d’une taille gÃ©nÃ©ralement infÃ©rieure Ã 3 MW, pour lesquels le modÃ¨le de TotalEnergies est moins adaptÃ© que pour les projets de production d’Ã©lectricitÃ© renouvelable de plus grande taille qui offrent des effets d’Ã©chelle.

Â«Â Le rachat dâ€™Ã‰nergie DÃ©veloppement marque lâ€™aboutissement dâ€™une coopÃ©ration rÃ©ussie avec TotalEnergiesÂ Â»

Amarenco et AMPYR Distributed Energy, continueront Ã opÃ©rer les actifs afin de garantir la production aux clients. En reprenant la pleine propriÃ©tÃ© de ce portefeuille d’actifs solaires multi-segments, particuliÃ¨rement ancrÃ© dans le Sud-Ouest, Amarenco consolide sa position dâ€™IPP et sÃ©curise sa trajectoire de croissance et ses revenus. Fort d’une production annuelle de 98 GWh Ã fin 2025, ce portefeuille devrait gÃ©nÃ©rer environ 10 millions dâ€™euros dâ€™EBITDA (bÃ©nÃ©fice avant intÃ©rÃªts, impÃ´ts, dÃ©prÃ©ciation et amortissement) rÃ©current supplÃ©mentaire pour le groupe. Les cibles Ã 24 mois sont claires : 1 TWh de production annuelle, 1 GW de capacitÃ© installÃ©e et une autonomie financiÃ¨re structurelle totale. Â«Â Le rachat dâ€™Ã‰nergie DÃ©veloppement marque lâ€™aboutissement dâ€™une coopÃ©ration rÃ©ussie avec TotalEnergies, partenaire historique dâ€™Amarenco dans le dÃ©veloppement pionnier du solaire en France. Cette nouvelle Ã©tape illustre la capacitÃ© dâ€™Amarenco Ã nouer des alliances avec des acteurs de premier plan, Ã crÃ©er de la valeur industrielle et financiÃ¨re, puis Ã intÃ©grer pleinement ces actifs dans un modÃ¨le IPP consolidÃ©. Câ€™est le 3e et dernier chapitre en 4 ans de notre Ã©volution, aprÃ¨s notre successÂ storyÂ Irlandaise avec Macquarie puis Franco-britannique avec Infracapital, fonds de M&G Investments. Avec cette opÃ©ration, Amarenco confirme son positionnement dâ€™Independent Power Producer europÃ©en pleinement intÃ©grÃ©, ancrÃ© dans les territoires et engagÃ© dans une trajectoire de croissance durable.Â Â» annonce Alain Desvigne, prÃ©sident dâ€™Amarenco.

Â«Â StratÃ©gie de recentrage de nos activitÃ©s renouvelables sur les fermes solaires et Ã©oliennes de grande tailleÂ Â»

Par ailleurs, ces cessions sont sans impact sur le rythme de dÃ©veloppement de TotalEnergies dans les renouvelables, qui a installÃ© 8 GW de capacitÃ©s brutes renouvelables au cours des 12 derniers mois, pour atteindre une capacitÃ© brute de 35 GW fin mars 2026 et a pour ambition de poursuivre sur ce mÃªme rythme annuel jusqu’en 2030 pour dÃ©passer 75 GW. Â« La cession de nos parts dans cette joint-venture avec Amarenco fait partie de notre stratÃ©gie de recentrage de nos activitÃ©s renouvelables sur les fermes solaires et Ã©oliennes de grande taille pour tirer parti des effets dâ€™Ã©chelle. Nous confions ces actifs Ã notre partenaire, qui continuera dâ€™apporter toute son expertise en matiÃ¨re dâ€™opÃ©ration afin dâ€™assurer la production aux clientsÂ Â», conclut Delphine Merle, Directrice GÃ©nÃ©rale de TotalEnergies Renouvelables France.

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