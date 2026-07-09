SIREA renouvelle son label Origine France Garantie pour la septième année consécutive et réaffirme son engagement industriel

Pour la septième année consécutive, la société tarnaise SIREA réaffirme son ancrage territorial et son engagement en faveur de la souveraineté industrielle française. En cette année 2026, ses armoires d’autoconsommation avec stockage résidentiel AEA ainsi que ses automates industriels MicroARM conservent le label Origine France Garantie. Cette distinction valide la transparence, la traçabilité et la responsabilité de son modèle de production locale.

Le label Origine France Garantie s’impose comme l’unique certification attestant de la véritable origine française d’un produit. Plus de 50% du prix de revient unitaire doit être acquis en France, et l’étape clé de la fabrication doit y être réalisée. Ces lignes directrices structurent le quotidien des équipes, et se matérialisent au sein de l’usine de Castres, dans le Tarn, où la conception et l’assemblage valorisent le savoir-faire industriel régional. “La reconduction de ce label pour la septième année consécutive prouve que notre industrie a toujours sa place au cœur de nos territoires. Innover pour la transition énergétique tout en garantissant une fabrication locale et transparente est un choix fort, exigeant, mais indispensable pour bâtir une souveraineté technologique durable” explique David Grand, responsable communication de SIREA.

En privilégiant une production locale et des circuits courts, l’entreprise réduit drastiquement son empreinte carbone

Cette démarche s’aligne avec la mission principale de l’entreprise, accélérer la transition énergétique via des solutions performantes de pilotage et de stockage de l’énergie. Associer cette ambition au label Origine France Garantie offre aux partenaires une chaîne de valeur en totale adéquation avec les impératifs de la décarbonation. En privilégiant une production locale et des circuits courts, l’entreprise réduit drastiquement son empreinte carbone tout en garantissant le respect des normes environnementales les plus strictes.

La promotion d’un modèle industriel compétitif et éthique

Plus qu’un engagement écologique, ce label illustre le rôle actif de l’entreprise dans l’économie nationale. Engagée depuis 2021 dans des programmes structurants à l’image du plan France Relance, SIREA participe à l’effort collectif de réindustrialisation. La reconduction du label en 2026 constitue le témoignage de sa contribution au maintien d’une expertise technologique pointue en Occitanie, à la pérennisation d’emplois locaux non délocalisables et à la promotion d’un modèle industriel compétitif et éthique. En optant pour ces équipements labellisés, les utilisateurs soutiennent une vision vertueuse des territoires et participent à la construction d’une infrastructure énergétique souveraine.