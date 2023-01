URSA mise sur les Ã©nergies renouvelables et installe des panneaux photovoltaÃ¯ques dans ses usines de Tarragone

Le groupe français URSA, l’un des leaders européens de l’isolation thermique et acoustique des bâtiments, réaffirme son engagement à rendre durables ses processus de fabrication en installant, dans les mois à venir, un parc solaire photovoltaïque de 3 829 MWc qui produira de l’énergie pour sa propre consommation.

L’entreprise installera près de 7 000 panneaux photovoltaïques de dernière génération dans ses deux usines espagnoles situées à Pla de Santa Maria (Tarragone), produisant du polystyrène extrudé et de la laine minérale de verre).

Economiser 1 320 tonnes d’émissions de CO2

Ces panneaux occuperont un espace de 2,44 hectares, et fourniront l’équivalent annuel de la consommation d’énergie de 1 515 foyers et permettront d’économiser 1 320 tonnes d’émissions de CO2, soit la quantité que pourraient absorber 3 415 arbres. Enertika, une entreprise spécialisée dans la conception d’installations photovoltaïques, sera chargée de réaliser cette installation, dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2023. Cette société exploitera et gérera ce projet d’énergie renouvelable pendant les 15 prochaines années, dans le cadre d’un contrat de vente d’électricité renouvelable sur site (PPA). Au terme de ces 15 ans, l’ensemble de l’installation et l’énergie qu’elle génère deviendront la propriété d’URSA. « Nous sommes particulièrement ravis de confier ce projet à une entreprise aussi expérimentée qu’Enertika », assure Ramón Ros, Directeur Général d’URSA. « Forts de leurs conseils et de leur accompagnement, nous entendons réaffirmer notre engagement envers les énergies propres et renouvelables qui, avec nos matériaux d’isolation, sont les outils fondamentaux qui nous permettront de mener à bien la décarbonation de nos bâtiments ».

13 % de la consommation annuelle des deux usines de Tarragone

Les économies d’énergie, mais surtout la réduction des émissions polluantes, font partie des engagements pris par URSA dans le cadre de son programme ESG (Environnemental, Social and Gouvernance, c’est à dire les critères de responsabilité sociale et environnementale et de gouvernance). En phase avec les objectifs de la société-mère, le groupe ETEX, le premier de ces défis est de réduire de 35 % les émissions mondiales d’URSA d’ici 2030 et de réduire considérablement son impact environnemental. De plus, l’installation de ce parc solaire photovoltaïque permettra de générer 13 % de la consommation annuelle des deux usines de Tarragone. Pour le Directeur Général d’URSA, « lorsque vous vous fixez des objectifs aussi ambitieux, vous devez trouver les outils qui permettront de les atteindre. Nous ne voulons pas que les stratégies de durabilité se limitent à des engagements verbaux, condamnés à rester lettre morte. Notre engagement envers le développement durable est réel et nous voulons le démontrer jour après jour », conclut Ramón Ros.