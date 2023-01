Le Vanguard 1P, le tracker solaire idÃ©al pour les scÃ©narios dÃ©sertiques

Le 19 janvier dernier, TrinaTracker, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de suivi intelligent, a présenté la dernière optimisation des fonctionnalités Vanguard 1P qui positionnent ce tracker comme la meilleure option pour maximiser la production d’énergie dans les scénarios désertiques. Vanguard 1P fait partie de la solution holistique intelligente TrinaTracker présentée au World Future Energy Summit (WFES) à Abu Dhabi.

La solution intelligente et innovante était composée du Vanguard 1P nouvellement optimisé de la société, de l’algorithme de suivi intelligent SuperTrack et du système de surveillance et de contrôle Trina Smart Cloud.

Ce tracker Vanguard 1P à une rangée a été lancé sur le marché mondial l’année dernière au WFES car il s’agit d’une solution solaire conçue à l’origine pour maximiser la productivité dans les déserts comme ceux des Émirats arabes unis. Par conséquent, la société a choisi le même emplacement en 2023 pour présenter la récente optimisation du tracker. Quel que soit l’obstacle, il a continué à fonctionner de manière fiable sous des niveaux élevés de poussière, des mouvements de sol, des températures extrêmement élevées et des vitesses de vent élevées. Il s’est avéré fiable, même lorsqu’il fonctionnait sous un niveau élevé de poussière, de mouvements de sol, de sols durs, de températures extrêmement élevées et/ou de vitesses de vent élevées.

Une solution innovante de drainage du sable

L’équipe de TrinaTracker a mené de nombreuses réunions pour évaluer les portefeuilles d’installations photovoltaïques de ses clients dans la région. De ces échanges, il ressort clairement que Vanguard 1P est l’une des solutions de tracking de référence pour les projets PV en zone désertique. Ce tracker économique comprend le roulement sphérique breveté de TrinaTracker, parfait pour faire face aux mouvements et au tassement des dunes. Ce composant évite le besoin d’étalonnage lors de l’installation, minimise les contraintes et les déformations de la structure et, d’autre part, augmente les tolérances de pilonnage. De plus, le roulement comprend une conception innovante de drainage du sable qui le rend fiable dans les environnements de fortes tempêtes de sable. Sa conception évite l’usure prématurée et les dysfonctionnements potentiels. La partie supérieure du roulement profite de son arc sphérique avec une surface spécialement conçue qui élimine automatiquement le sable. Dans le même but, le roulement inférieur comprend des rainures de drainage et le siège inférieur a des trous de drainage, le matériau du roulement est très résistant et a une résistance à la température de fonctionnement jusqu’à 70º C. Le système bi-amortisseur de Vanguard 1P permet une augmentation de 20 % du taux d’amortissement et une diminution de 30 % du facteur d’amplification dynamique (DAF). Par conséquent, à mesure que le temps d’oscillation et la propagation du tracker se réduisent davantage, la structure acquiert une plus grande résistance aux rafales dans toutes les directions, et elle a une stabilité maximale sous des vitesses de vent plus élevées. En même temps, la conception de l’amortisseur empêche le sable de pénétrer à l’intérieur, évitant ainsi tout dysfonctionnement potentiel.

Un bon BOS

Le tube de torsion à bords arrondis de Vanguard 1P ajoute une résistance à la flexion jusqu’à 12 % et une résistance à la torsion. Cette conception réduit également le nombre de poteaux. C’est un avantage crucial étant donné que les terres désertiques sont caractérisées par le sol dur existant sous la première couche de sable. Par conséquent, le coût d’installation est considérablement réduit. L’unité de contrôle Tracker (TCU) exclusive de TrinaTracker s’adapte parfaitement au tube de torsion et est élevée au-dessus du sol pour empêcher l’intrusion de sable et de poussière. De plus, les dispositifs TrinaTracker TCU et Network Control Unit (NCU), ainsi que tous les moteurs, sont étanches à la poussière et protégés contre les jets d’eau, ayant passé avec succès le grade IP65, IEC 60529. Vanguard 1P a été soumis à un test en soufflerie réalisé par le leader du conseil en ingénierie éolienne CPP. L’implantation du test comprenait une étude de pression, un test de vibration libre, un test de modèle en coupe 2D, une étude aéroélastique et une étude de pente. L’évaluation du test a conduit à l’optimisation de la conception de Vanguard 1P, positionnant le tracker comme la solution idéale pour les scénarios désertiques. Juan Manuel Gómez, responsable de la recherche et du développement des structures de support dans la région EMEA de TrinaTracker, a déclaré : “Suite à la demande importante de nos clients d’installer des projets photovoltaïques dans les déserts et grâce à une R + D + I continue, nous avons optimisé notre Vanguard 1P déjà fiable pour offrir le la solution la plus adaptée du marché pour répondre à leurs besoins. Nous avons soigneusement analysé et testé toutes les caractéristiques typiques des terres désertiques. Ensuite, nous avons amélioré la conception des composants pour atteindre la fiabilité et la production d’énergie les plus élevées. En conséquence, nous affirmons fièrement que nous avons développé la solution de suivi intelligent parfaite pour les déserts. Sans aucun doute, Vanguard 1P atteint le coût BOS le plus optimisé dans les projets installés dans n’importe quel désert existant dans le monde.”