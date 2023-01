Elyor Group dÃ©voile sa nouvelle identitÃ© pour cÃ©lÃ©brer ses 10 ans !

Créée en 2012, à Anvers en Belgique, Elyor Group, développé par son directeur général Maurice Chekroun, est spécialisé dans le secteur du photovoltaïque. Au fil des années, Elyor Group est devenu un acteur d’envergure en proposant des solutions solaires aux professionnels du monde agricole et du tertiaire. Aujourd’hui, Elyor Group occupe une place assez importante dans ce secteur hautement concurrentiel sur le marché français.

Le 7 décembre 2022, iElyor Group a célébré son 10ème anniversaire. Il en a profité pour présenter à cette occasion sa nouvelle identité visuelle. Au cours de ces 10 dernières années Elyor Group s’est démarqué par sa volonté de diversifier son activité. Dès 2013, la filiale Elyor France est créée pour les grands producteurs d’électricité et adapte son business plan aux besoins des professionnels du monde agricole. Les solutions développées permettent de construire des hangars solaires financés par des tiers investisseurs. En 2016, Elyor Financial est créée au Luxembourg pour répondre au développement du pôle investissement dans le secteur des énergies renouvelables. C’est en 2017 qu’Elyor Group permet à tous d’entrer dans l’ère de l’autonomie énergétique en créant Elyor Liberty, dédiée aux petits producteurs d’électricité particuliers et professionnels. Pour répondre à l’activité croissante de la filiale Elyor Liberty, Elyor Technical est créée à son tour en 2018 pour assurer les installations des centrales solaires. Un groupe en perpétuel mouvement…

Encadrés

Elyor en chiffres

800 bâtiments construits partout en France

980 projets développés

140 MWc développés

Focus sur notre activité, sur 3 régions sélectionnées

En Occitanie, Elyor Group a réalisé 54 projets :

44 bâtiments solaires financés par des tiers investisseurs (hangars gratuits)

3 bâtiments autofinancés à destination des professionnels du monde agricole

7 installations de centrales solaires sur des toitures résidentielles

En Pays de la Loire, Elyor Group a réalisé 74 projets :

64 bâtiments solaires financés par des tiers investisseurs (hangars gratuits)

10 bâtiments autofinancés à destination des professionnels du monde agricole

En Bourgogne-France-Comté, Elyor Group a réalisé 10 projets :

9 bâtiments solaires financés par des tiers investisseurs (hangars gratuits)

1 installation de centrales solaires sur des toitures résidentielles