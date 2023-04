Urgence Climatique : nouvelle exposition permanente à partir du 16 mai 2023 à la Cité des Sciences de Paris

Urgence climatique, nouvelle exposition permanente de la Cité des sciences et de l’industrie, conçue et réalisée en partenariat avec le Centre national de la recherche scientifique et sous le commissariat scientifique de Jean Jouzel, nous invite à prendre de la hauteur et du recul pour repenser notre façon d’habiter le monde et voir comment nous pouvons, toutes et tous, agir. A visiter urgemment !

L’exposition Urgence climatique offre une vue d’ensemble des dispositifs qui permettent à la fois la décarbonation et la résilience de nos sociétés. Centrée sur la question de la sobriété, elle rappelle la nécessité d’engager des transformations collectives profondes et de mobiliser le plus grand nombre en faveur d’un monde durable et d’une plus grande justice sociale.

Interpeler le visiteur

Face au dérèglement climatique, l’humanité doit repenser son rapport au monde et engager des transformations profondes et collectives, à tous les échelons de nos sociétés, pour éviter la catastrophe. Si le constat est sombre, il n’en est pas moins un puissant générateur d’espoir, porté par des actions mobilisatrices, des initiatives citoyennes et de nouvelles façons de concevoir le monde en matière d’innovations sociales, environnementales et économiques. Si, aujourd’hui en France, 75% des 16-25 ans jugent l’avenir effrayant et sont « éco-anxieux » face au futur, l’exposition vise à interpeller le visiteur et à l’inciter à prendre part au projet global de la transition écologique, afin d’espérer un avenir désirable, porteur d’une plus grande justice sociale et environnementale. Exposition trilingue (français, anglais, espagnol), Urgence climatique s’inscrit dans la ligne éditoriale « Sociétéscience / Les mutations de notre monde ». Cette ligne de programmation regroupe les expositions qui s’intéressent aux évolutions de la science et de la technologie et à leur impact sur nos vies individuelles et collectives. Elles offrent donc un champ privilégié aux sciences sociales et aux grandes questions de société.

Continuer d’habiter la Terre

L’habitabilité de la Terre est aujourd’hui en jeu. Comment faire face à l’amplification des dérèglements climatiques, systémiques et mondiaux ? Quelles restructurations politiques, économiques et sociales mettre en œuvre pour y parvenir ? Quelles initiatives citoyennes et individuelles développer ? Le parcours libre, séquencé en trois axes – Décarbonons / Anticipons / Agissons – est ponctué de dispositifs, de données et d’interviews. À l’échelle collective, Urgence climatique nous démontre que les mécanismes qui régissent nos sociétés ne sont plus tenables et qu’il est indispensable d’activer des leviers politiques et économiques pour tendre vers une justice sociale et environnementale. À l’échelle individuelle, l’exposition ne se veut ni moralisatrice ni défaitiste. Elle offre au public un état des lieux du monde actuel tout en suggérant que des solutions sont à la portée de toutes et tous. Chaque citoyen a les moyens, à son niveau, d’agir et de s’adapter. L’objectif est moins de dire « ce qu’il faudrait faire » que de montrer « ce qui se fait déjà » à travers des récits, témoignages et expériences, la sobriété étant une voie essentielle pour atteindre des engagements en matière de décarbonation.

A noter que c’est Jean Jouzel, paléoclimatologue et prix Nobel de la Paix avec le GIEC, qui est le commissaire scientifique de cette nouvelle exposition permanente.

Informations pratiques

Cité des sciences et de l’industrie

30 avenue Corentin-Cariou 75019 Paris Porte de la Villette 3b

Horaires Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h, et jusqu’à 19h le dimanche.

01 40 05 80 00 cite-sciences.fr #ExpoUrgenceClimatique

Tarifs ➝ 13€, 12€ (tarif mobilité durable, sur présentation d’un casque de vélo), 10€ (tarif réduit aux moins de 25ans, étudiants, 65ans et plus, enseignants, familles nombreuses).

➝ Gratuit pour les moins de 2ans, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux, les personnes handicapées et leur accompagnateur.

Le billet donne accès aux expositions des niveaux 1 et 2, à l’Argonaute et au planétarium