JinkoSolar obtient le classement AAA dans les notes de bancabilitÃ© de PV ModuleTech

JinkoSolar a été classé dans la catégorie « AAA » la plus élevée dans la publication du premier trimestre du rapport de bancabilité ModuleTech de PV-Tech, soulignant les mesures de pointe de l’entreprise pour les indicateurs de fabrication et financiers et le leadership dans la technologie TOPCon de type N.

Selon son rapport préliminaire pour 2022, la société a expédié 44,5 GW de panneaux solaires, dont 10 GW de son produit TOPCon de type Tiger Neo N, ce qui représente une augmentation de 104,77 % des revenus et de 158,21 % du bénéfice net d’une année sur l’autre. Au premier trimestre de l’année 2022, la société est devenue à la fois la première au monde à dépasser 100 GW d’expéditions cumulées et la première à atteindre le cap des 150 GW d’expéditions au deuxième trimestre 2023.

Afin de soutenir son statut de leader technologique, JinkoSolar continue d’investir massivement dans la recherche et le développement, consacrant 10 milliards de RMB entre 2020 et 2022 à des domaines tels que la technologie avancée des cellules et des modules et les processus spécialisés.

Le nouveau classement de la société souligne également sa position de leader dans la technologie TOPCon de type N, qui a été le catalyseur de l’innovation et de la mise à niveau tout au long de la chaîne d’approvisionnement, des équipements aux matériaux. Cela a entraîné des changements fondamentaux dans l’avancement technologique de l’industrie photovoltaïque dans son ensemble, avec le leadership, l’excellence de la fabrication et la plate-forme écosystémique ouverte de JinkoSolar permettant à la technologie de pointe la plus avancée au monde d’être disponible sur le marché pour la première fois.

Depuis que sa technologie TOPCon de type N est entrée en production en volume au premier trimestre 2022, la société a livré des centaines de projets dans le monde entier, leur permettant de fournir plus de puissance et de retour sur investissement qu’il n’était possible jusqu’à présent. S’appuyant sur la plate-forme à succès de 22 % de Tiger Neo pour l’efficacité des modules, JinkoSolar a amélioré l’efficacité de la production de masse du produit à 23 % en 2023, avec un produit atteignant une efficacité de 24 % prévue pour 2024.